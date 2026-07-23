Critican a Ferran porque a estos cretinos lo que les molesta es que gane España

Si Ferran Torres, jugador que con su gol hizo posible el triunfo de España en el Mundial, tuviera 20 casas, habría que poner en valor su tanto histórico frente a Argentina como su olfato empresarial. No es verdad, en todo caso, que Ferran tenga 20 casas, pero si las tuviera, la conclusión sería que el jugador ha sabido invertir lo ganado como profesional.

El problema no está en lo que tenga o deje de tener un deportista como Ferran, sino en la camada de estúpidos que, en el lado de la izquierda más extrema, Compromís, por ejemplo, han salido a criticar al jugador, vertiendo porquería en forma de mentira. Dirigentes de Sumar salieron corriendo a calificarle de «especulador» en una de esas campañas nauseabundas que, de tanto en tanto, monta el progresismo nacional; ya saben, los mentecatos de turno que van dando lecciones de solidaridad y luego resulta que viven a cuerpo de rey pagados con dinero público que invierten en casas y casoplones. Algunos de los diputados de Sumar tienen más casas que las que dicen que tiene Ferran, pero ya saben que la hipocresía cotiza al alza en la izquierda, paradigma del cinismo y la doble moral.

Ferran, con su dinero, puede invertir —faltaría más— donde crea oportuno. Paga impuestos, no hace mal a nadie y cuando la DANA asoló Valencia, por ejemplo, se puso las botas para meterse en el barro mientras la izquierda intentaba pescar votos en mitad de la tragedia. De modo que, además, les da mil vueltas en ejemplaridad y dignidad.

Lo de Ferran, en todo caso, forma parte de esas campañitas miserables que las fuerzas del progreso se inventan para tapar sus vergüenzas. El problema, insistimos, es que a esta gente le molesta y causa urticaria todo a lo que la inmensa mayoría de españoles les provoca felicidad y alegría. Gana España el Mundial con un gol de Ferran y se meten con Ferran. En el fondo, cretinos, lo que os molesta es que gane España.