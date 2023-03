Como al barco socialista sigan subiendo ‘polizones’ esto termina en naufragio

Decía el otro día el presidente del Gobierno que el caso Mediador, la trama corrupta liderada por el socialista Tito Berni, no era otra cosa que la historia de un polizón que se había colado en el barco socialista, en un intento de quitarle gravedad al asunto. Pues a tenor de lo que estamos viendo -el coronel de la Guardia Civil José María Tienda ha sido destituido como jefe de la comandancia de Tenerife, tras adjudicar 47 contratos por algo más de 900.000 euros a un constructor que recurrió a los servicios de la trama del Tito Berni-, el polizón al que se refería Pedro Sánchez se movía con pez en el agua y tenía acceso a la sala de mando del barco. Así que van a tener que cambiar de argumento.

En el sumario de la investigación de la red liderada por el ex diputado del PSOE, el coronel aparece en dos momentos. El primero cuando, en una conversación con El Mediador, el constructor le confirma que viajará a Tenerife porque «el jueves como con el coronel». El segundo, cuando el coronel destituido llama al general Espinosa, el único cabecilla de la trama que está en prisión. Si el PSOE pretende hacer creer a los españoles que este caso de corrupción se agota en la figura del polizón Tito Berni es que los toma por tontos. Hay quien mantiene la tesis de que más allá de la estética grimosa y cutre que contienen las imágenes de los miembros de la trama estamos ante un episodio de corrupción menor y limitada. De eso, nada. Estamos en los albores de un escándalo del que sólo conocemos una parte muy pequeña, pero que promete seguir creciendo en los próximos días. Así que haría bien Pedro Sánchez en no empeñarse en quitarle gravedad al caso, no vaya a ser que el barco socialista se vaya llenando de más y más polizones hasta acabar naufragando.