Así están como están: Sumar ha perdido la cabeza

Es difícil —por mucho que se recurra a la retórica hueca en un intento de justificar lo absurdo— mayor aberración que la propuesta de Sumar, la formación de Yolanda Díaz, que ha reclamado incluir a las mascotas en las listas de víctimas o desaparecidos en tragedias como la DANA o el accidente ferroviario de Adamuz. Los de Yolanda Díaz instan a Protección Civil y a los efectivos de emergencias a la «contabilización específica de animales afectados, desaparecidos, heridos o fallecidos».

«Los animales son seres sintientes y no pueden ser considerados cosas», subrayan desde la formación de ultraizquierda. La iniciativa se produce a través de una proposición no de ley para la «»incorporación efectiva de los animales en los protocolos de emergencia, su contabilización, búsqueda y evacuación en situaciones de catástrofe y accidentes graves». Esta iniciativa la han presentado los diputados de Sumar Verónica Martínez Barbero, Nahuel González López, Fèlix Alonso Cantorné y Enrique Fernando Santiago Romero, secretario general del Partido Comunista.

Para curarse en salud, admiten que lo primero son «las víctimas, sus familias y la atención prioritaria a quienes sufrieron pérdidas irreparables». «Nada puede ni debe relativizar ese sufrimiento ni desviar el foco de la responsabilidad institucional hacia las personas afectadas», reconocen en el texto, pero a continuación justifican la medida aludiendo a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), donde 46 personas perdieron la vida al descarrilar un tren Iryo y chocar posteriormente con un Alvia. En ese trágico accidente, «un perro que viajaba con su familia desapareció como consecuencia del siniestro», recuerdan. Y lamentan que «no existía ningún protocolo oficial que permitiera su búsqueda coordinada». También señalan que esa carencia impidió «su inclusión en los registros de afectados». Qué mal tiene que estar la izquierda populista para proponer mamarrachadas como esta. Por supuesto que una mascota no es una cosa, pero lo que sí empieza a ser una cosa es Sumar: una cosa muy rara.