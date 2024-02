Armengol, lo tuyo sí que es para estar «indignadísimos»

Dice la presidenta del Congreso de los Diputados y ex presidenta del Gobierno socialcomunista de Baleares, Francina Armengol, que está «indignadísima» por el caso Koldo y que ella fue víctima de los tejemanejes de la empresa vinculada al asesor de Ábalos, que habría hecho un negocio de al menos 2,6 millones de euros vendiéndole mascarillas falsas al Ejecutivo balear. Pues bien, OKDIARIO publica hoy un documento clave para desmontar la hipocresía de Armengol y también para apuntar directamente a su responsabilidad política y quién sabe si presuntamente penal en el asunto.

Fue el 8 de junio de 2020 cuando su Gobierno supo que las mascarillas adquiridas no eran FFP2 sino quirúrgicas, mucho más baratas y de peor calidad. O sea, que el material suministrado no era el contratado. ¿Y qué hizo Armengol?, se preguntarán ustedes. Pues nada hasta tres años después. ¿Por qué no intervino de inmediato, nada más conocer la estafa, y por qué decidió quedarse con unas mascarillas fraudulentas que no le servían para nada al tener un stock más que suficiente de este tipo de mascarillas, al haber adquirido entre el 21 de marzo y el 15 de junio de 2020 25 millones de unidades?

Armengol permaneció de brazos cruzados: ni devolvió el cargamento fake ni reclamó el importe total pagado a la empresa vinculada al ayudante de Ábalos. En marzo de 2023, documentó la estafa en 2,6 millones para iniciar una reclamación que se quedó en una mera declaración de intenciones, porque sólo firmó el expediente para solicitar la devolución del dinero el 6 de julio de 2023, cuando Armengol -qué casualidad- ya había perdido las elecciones. Era su último día como presidenta cuando decidió intervenir, pero su Gobierno calculó mal el dinero y sólo reclamó una parte de lo estafado. O sea, tarde -sobre la bocina- y mal. ¿Habría reclamado Armengol el dinero de haber continuado en el Gobierno balear o lo habría dado por perdido para regocijo de Koldo y sus amigos? Dice que está «indignadísima». Pues tiempo tuviste de indignarte de verdad y no moviste ni un papel, Francina.