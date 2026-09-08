Un monitor gaming puede ser lo que necesitas si buscas calidad de imagen, velocidad e inmersión, y este LG UltraGear aúna las tres características en un formato de 45 pulgadas. Su panel OLED alcanza una resolución 5K2K de 5121 x 2160 píxeles, ofrece una respuesta de 0,03 ms y permite elegir entre 165 y 330 Hz gracias a su Dual Mode.

Además, tiene una ofertaza de casi el 25% de descuento que hace que su precio baje de 1.999 a 1.499,36€. Por si fuera poco, queremos compartir contigo el código promocional LGOKDIARIO10, con el que obtendrás un 10% de descuento en cualquier producto de la web.

Más información

Lo mejor del LG UltraGear OLED 45GX950AX-B

Panel OLED 5K2K

Dual Mode de hasta 330 Hz

Ofrece una velocidad de respuesta extremadamente rápida

La pantalla curva busca aumentar la sensación de inmersión y ofrecer una visualización uniforme

Proporciona negros puros y una mayor profundidad en los colores.

Una pantalla OLED 5K2K para jugar con todo lujo de detalle

El gran protagonista del monitor LG UltraGear es su panel OLED de 45 pulgadas con resolución 5K2K (5121 x 2160). Esta combinación ofrece una superficie de visualización muy amplia y un elevado nivel de detalle, muy útil para juegos con escenarios grandes y gráficos exigentes.

La tecnología OLED permite disfrutar además de negros puros y una gran profundidad de color. Por otro lado, en este modelo, LG añade DisplayHDR True Black 400, y la tecnología Micro Lens Array+ incrementa el brillo en un 37,5%.

A nivel de diseño, la pantalla presenta una pronunciada curvatura 800R, pensada para envolver el campo de visión y aumentar la sensación de inmersión. El resultado es un monitor fantástico tanto por sus dimensiones como por la forma en que hace sentir al jugador.

Más detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué resolución tiene el LG UltraGear OLED de 45 pulgadas?

Cuenta con una resolución 5K2K de 5121 x 2160 píxeles.

¿A qué frecuencia de actualización funciona?

Su función Dual Mode permite elegir entre 165 Hz y 330 Hz.

¿Qué tiempo de respuesta ofrece?

El monitor alcanza una respuesta de 0,03 ms GtG.

Ver precio y opiniones

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