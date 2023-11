¡El Black Friday está terminando pero aún tienes posibilidades de aprovechar las mejores ofertas! Y es que en PcComponentes están que tiran la casa por la ventana con los increíbles descuentos. La tienda se transforma en un paraíso, bajo el lema «Orange is the new Black», y despierta la emoción de los amantes de la tecnología. Este evento anual, esperado con ansias, trae consigo descuentos de hasta el 40% en una variedad impresionante de productos, desde gadgets de última generación hasta electrodomésticos que facilitan la vida diaria.

Pero, ¿qué sería del Black Friday sin un irresistible monitor gaming? Si buscas completar tu experiencia, entonces el AOC 24G2SPAE/BK es la respuesta. ¿Y lo mejor de todo? Que ahora está con un increíble descuento del 30%. ¿Por qué necesitas este monitor? Porque cada batalla, cada detalle, merece ser vivido con intensidad. ¿Quieres saber todo lo que tiene para ofrecerte? ¡Entonces sigue leyendo!

Comprar en PcComponentes por (168,99) 119 euros

La experiencia de juego definitiva llega de la mano del monitor gaming AOC 24G2SPAE/BK, un deslumbrante compañero de batallas diseñado para los verdaderos amantes de los videojuegos. Con una pantalla de 23,8 pulgadas y una asombrosa tasa de refresco de 165 Hz, este monitor te transporta a un mundo de acción sin precedentes, donde cada movimiento es suave y preciso.

Equipado con un panel IPS y una resolución Full HD de 1080p, el 24G2SPAE/BK garantiza colores vibrantes y realistas desde cualquier ángulo. Además, con características como AOC Shadow Control y AOC Game Color, las imágenes adquieren vida con detalles nítidos y colores intensos. La aplicación gratuita AOC G-Menu te permite personalizar aún más tu experiencia de juego, haciendo que sea práctica y adaptada a tus necesidades.

Rompe las barreras del juego con un tiempo de respuesta de 1 ms y la tecnología Adaptive Sync, eliminando el desenfoque y ofreciéndote una ventaja competitiva en cada batalla.

El diseño sin marco y el bisel mínimo no solo te sumergen por completo en la acción, sino que también permiten configuraciones de múltiples monitores para una experiencia de juego aún más envolvente. Además, sus altavoces estéreo de 2 W te permiten adentrarte en los juegos, eliminando la necesidad de altavoces externos.

Personaliza tu experiencia con los 6 modos de juego predefinidos, adaptando el monitor a tus preferencias con un solo clic. Cambia entre modos FPS, de carreras o RTS, o crea tus ajustes personalizados para obtener un rendimiento óptimo en cada género.

Este monitor, ofrece una conectividad versátil con dos puertos HDMI y un puerto DisplayPort. Y lo mejor de todo, ¡ahora puede ser tuyo con un increíble descuento de 49 euros! No dejes pasar esta oportunidad, ¡domina el campo de batalla y álzate con la victoria!

