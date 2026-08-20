Pequeña, práctica y fácil de llevar: esta mini recortadora Braun está pensada para el vello corporal

No siempre hace falta utilizar una máquina grande para realizar un pequeño retoque. La Braun BS1000 tiene un formato ultra compacto que permite tener una recortadora corporal a mano sin ocupar apenas espacio. Está diseñada exclusivamente para el recorte del vello corporal y cuenta con un peine que ayuda a conseguir un resultado más preciso.

Su reducido tamaño también la convierte en una opción práctica para llevar de viaje, guardar en un neceser o utilizar cuando necesitas un retoque rápido. Y hoy, que está de oferta en Aliexpress, es el mejor momento para comprarla.

Características clave

Diseño mini

Peine de recorte para mayor precisión.

Suave con la piel

Apta para uso en seco y húmedo

Diseñada para utilizarse en diferentes zonas del cuerpo.

Pequeña por fuera, práctica para el día a día

La principal característica de la recortadora para vello corporal Braun BS1000 es su tamaño. Su formato compacto permite manejarla con facilidad y guardarla prácticamente en cualquier sitio. El peine de recorte ayuda a controlar el corte del vello y facilita conseguir un resultado más uniforme. Además, puede utilizarse tanto en seco como en húmedo, por lo que se adapta a diferentes rutinas de cuidado corporal.

Gracias a sus reducidas dimensiones, la Braun BS1000 resulta especialmente cómoda para quienes no quieren cargar con una recortadora voluminosa. Puede guardarse fácilmente en un neceser o bolsa de viaje y tenerla disponible para realizar retoques corporales cuando sea necesario. Eso sí, está diseñada exclusivamente para el cuerpo y no debe utilizarse en el rostro ni sobre piel irritada o dañada.

Preguntas frecuentes sobre la Braun BS1000

¿Tienes dudas sobre esta recortadora? Te las resolvemos.

¿Es para hombre o para mujer?

La Braun BS1000 es una recortadora que sirve tanto para hombres como para mujeres.

¿Para qué zonas está diseñada la Braun BS1000?

Está diseñada exclusivamente para el recorte del vello corporal y no debe utilizarse en el rostro.

¿Se puede utilizar en húmedo?

Sí. Es apta para uso en seco y húmedo, aunque no debe sumergirse completamente.

¿Se puede utilizar sobre cualquier tipo de piel?

Debe utilizarse sobre piel sana. No se recomienda emplearla sobre cortes, quemaduras, erupciones o piel irritada o dañada.

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