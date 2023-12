PcComponentes tira el precio de este ordenador portátil gaming: ¡está rebajado más de 400€!

Si te gusta disfrutar de los lanzamientos más recientes del mundo de los videojuegos con la calidad que se merecen y sin límites de movilidad, deberías saber que necesitas contar con un buen ordenador portátil gamer. El mercado de estos equipos está repleto de opciones, aunque hay marcas que destacan por encima del resto en cuanto a calidad y buenos precios. Ese es el caso de Asus, uno de los grandes referentes del sector que, con la gama de portátiles ROG, ha conseguido marcar un antes y un después en el terreno de los portátiles gaming.

¿Por qué te hablamos de esta compañía en concreto? Porque, gracias a PcComponentes, ahora vas a poder comprar un Portátil Asus ROG Strix G16 con un descuento de casi 500 € por tiempo limitado. Este potente equipo para jugar tiene una rebaja del 23% que deja su precio en menos de 1600 € cuando, generalmente, ronda los 2080 € en cualquier tienda. Es una oferta de lo más atractiva, aunque, si sigues leyendo, se va a volver totalmente irresistible. Hablamos de uno de los mejores portátiles para jugar que hay ahora mismo en el mercado, y además está a precio mínimo. ¡Descubre sus características a continuación!

Comprar en PcComponentes por ( 2079 ) 1599€

El Portátil Asus ROG Strix G16 tiene todo lo que puedes pedirle a un ordenador pensado para jugar. Empezando por su pantalla de 16 pulgadas a resolución Full HD (16:10) y terminando por su hardware interno, ofrece un rendimiento excelente en cualquier videojuego. No en vano, su procesador es un Intel Core i7 de 14 núcleos que alcanza los 4,9 GHz y su tarjeta gráfica es una NVIDIA RTX 4070, equipada con IA para mejorar la calidad y rendimiento de cualquier juego, alcanzando unas cotas incomparables en el sector.

No tiene límites ni en rendimiento ni en almacenamiento. De hecho, cuenta con 32 GB de memoria RAM que permiten trabajar en multitarea a un nivel inigualable, y su almacenamiento alcanza 1 TB de espacio con su veloz disco duro SSD. No tiene rival ni en ese frente, ni en el de la conectividad, gracias a su protocolo WiFi6 y al Bluetooth 5.2 con el que cuenta. Podrás conectar todo lo que necesites.

Y no se conforma solo con eso. Carece de Sistema Operativo, pero cuenta con webcam, puerto HDMI 2.1 y DisplayPort, 1 USB-C, 2 USB 3.2, 1 RJ45 y 1 jack de 3,5 mm. Además, está equipado con tecnología de sonido Dolby Atmos, cancelación de ruido por IA para sus micrófonos integrados y un teclado retroiluminado. No incluye teclado numérico, pero eso le permite compactar su tamaño en unas dimensiones de 35,4 x 26,4 x 2,26 centímetros. Este portátil de Asus es perfecto para jugar y para cualquier cosa, y te lo puedes llevar ahora por solo 1599 €. ¡Que no se te escape!

