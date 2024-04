PC Pavilion que arrasa en HP: potente, ultraveloz y con 260€ de descuento

¿Quién dijo que es imposible comprar un PC de escritorio potente y compacto pagando poco dinero? Cuando la calidad del hardware se eleva, también lo hacen los precios, pero hay ocasiones en las que podemos encontrar ordenadores de sobremesa potentes con rebajas de lo más atractivas. Ocasiones como la que te traemos cortesía de HP. La famosa tienda de informática está celebrando las Rebajas de Primavera en su tienda oficial, con grandes descuentos y ofertas entre las que destaca la de uno de sus mejores PC todo en uno.

Solo por tiempo limitado, tienes la oportunidad de ahorrar 260 € en la compra del PC HP Pavilion 27 All in One. Este modelo, equipado con componentes de lo más punteros, tiene un descuento del 20% con el que te lo puedes llevar a casa por poco más de 1000 €, y no por los casi 1300 € que suele costar en tiendas. Es una cifra perfecta para un ordenador que ahorra en espacio y cables, pero no recorta en rendimiento. ¿Por qué lo decimos? Sigue leyendo y lo descubrirás, aunque no podrás resistirte a comprarlo.

Comprar en HP por ( 1299 ) 1039€

El PC HP Pavilion 27 All in One brinda una de las experiencias más completas a nivel de diseño, eficiencia y posibilidades. Equipado con el sistema operativo Windows 11 Home, brinda una fluidez soberbia gracias, también, a su procesador Intel Core i5 de 10 núcleos hasta 4,4 GHz y a su tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050, compatible con las mejores funciones de inteligencia artificial para la mejora de la calidad de imagen y del rendimiento en los videojuegos más exigentes.

Está preparado para jugar y trabajar, incluso en la multitarea. Cuenta con 16 GB de memoria RAM DDR4 que le dan una fluidez excelente, sobre todo al contar con el apoyo de un disco duro SSD de 1 TB NVMe M.2 que acelera como nunca las tareas de lectura y escritura. Basta con un par de segundos para que tengas el sistema operativo listo para funcionar tras pulsar el botón de encendido. ¡Es ultraveloz!

Su estructura aboga por la simpleza, pero también por la conectividad, ya que incluye 4 puertos USB-A, 1 USB-C, 1 RJ-45 y 1 jack de 3,5 mm para auriculares y micrófono. A nivel inalámbrico, ofrece la máxima velocidad y estabilidad tanto en Wi-Fi como en Bluetooth. Además, añade extras como la cámara HP True Vision de 5 MP, su doble altavoz y hasta un ratón y teclado inalámbricos de HP.

Es un equipo que ofrece una experiencia de lo más completa e inmersiva. No en vano, incluye una pantalla FHD de 27″ a máxima resolución que brinda una nitidez envidiable. Y hay más, ya que tienes disponible todo esto con un 1 año de garantía, software extra de seguridad y un precio increíble. ¡Llévatelo ya por 1039 €!

