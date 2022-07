Llévate a casa la aspiradora sin cable Dyson Cyclone v10 Absolute con 70€ de descuento

Sea verano o invierno, la limpieza del hogar es una tarea que no puedes dejar de hacer. Pero si cuentas con un buen aspirador que te ayude a hacer la limpieza, podrás ahorrar una gran cantidad de tiempo semanal. En esta ocasión Dyson pone a tu disposición una gran oferta que no puedes rechazar. Se trata de su modelo de aspiradora sin cable Cyclone v10 Absolute, que ahora tiene un descuento de 70€ solo por hacerte con ella a través de su página web. Eso sí, tendrás que hacer clic en tu carrito de la compra antes del día 31 de julio, que es cuando termina la promoción.

Se trata de un modelo de aspiradora sin cable de última generación y altísima potencia con la que conseguirás una limpieza profunda de todos los rincones de la casa. Su precio original en la página web de Dyson es de 499€, pero ahora podrá ser tuya por 429€. Te contamos todos los detalles del último hito en limpieza del hogar.

Si algo hemos de destacar sobre este modelo de aspiradora, es su motor de altísima potencia y su comodidad para ser dirigida. Al tratarse de un modelo sin cable, gracias a ella podrás acceder sin esfuerzos a los rincones más complicados del hogar. Además, se transforma en una aspiradora de mano con la que podrás también limpiar el interior de tu coche o llegar a los espacios de tamaño más reducido.

Contiene un sistema de vaciado muy sencillo con el que no te mancharás las manos. Su cubo ancho se vacía de manera muy sencilla e higiénica, sin esfuerzo. Por otra parte, contiene todos los accesorios necesarios para limpiar todo tipo de superficies, – alfombras incluidas-. Además, tiene una hora de autonomía y es muy silenciosa

La aspiradora Dyson Cyclone v10 es muy versátil ya que no solo puedes usarla como aspiradora de suelo y aspirador de mano, si no que también, también puedes limpiar diferentes tipos de suelos y superficies. Su cepillo cuenta con unas cerdas de nailon ideales para recoger hasta la suciedad más densa en las alfombras más tupidas. No importa lo grandes que estas sean, siempre logra atrapar hasta el polvo más agarrado y escondido.

También es ideal para limpiar en suelos duros. Su cepillo de tela de nailon suave con filamentos de fibra de carbono unidos a su potente motor consiguen un acabado perfecto. La combinación de todos estos elementos hace que el aspirador sea capaz de atrapar el polvo sin problemas tanto si tienes parqué o moqueta.

Cuenta con dos años de garantía y un servicio posventa en el que te resolverán cualquier duda referente a tu nuevo aspirador de Dyson.

No pierda la oportunidad de hacerte con un aspirador de la marca más potente del mercado por 70€, solo hasta el 31 de julio.

