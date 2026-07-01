La lavadora inteligente Teka de 12 kg que reduce tu factura de la luz

En los hogares con varios miembros en la familia o en aquellas rutinas donde se acumulan grandes volúmenes de ropa, la colada puede volverse una tarea eterna. Dedicar horas a separar prendas, encadenar varios ciclos seguidos y ver cómo se dispara la factura de la luz es un problema común. Para que eso no sea nunca más un problema, te presentamos la lavadora de carga frontal Teka WMK 71240, que tiene un 49% de descuento en Worten.

Las 4 ventajas tecnológicas

Capacidad masiva de 12 kg: lava edredones, mantas o la ropa de toda la semana de una sola vez, reduciendo drásticamente el número de coladas.

lava edredones, mantas o la ropa de toda la semana de una sola vez, reduciendo drásticamente el número de coladas. Motor Inverter de alta eficiencia: un corazón magnético que reduce el desgaste, minimiza las vibraciones y otorga a la lavadora la máxima clasificación energética Clase A.

un corazón magnético que reduce el desgaste, minimiza las vibraciones y otorga a la lavadora la máxima clasificación energética Clase A. Función Steam (Vapor desinfectante): inyecta vapor en el tambor para eliminar alérgenos, neutralizar malos olores y ablandar las manchas difíciles antes del lavado principal.

inyecta vapor en el tambor para eliminar alérgenos, neutralizar malos olores y ablandar las manchas difíciles antes del lavado principal. Centrifugado potente a 1400 RPM: extrae la humedad de las prendas de forma eficaz con una clasificación de secado B, logrando que la ropa salga de la máquina casi seca.

Programas inteligentes y el sello de sostenibilidad BetterWay

Para adaptarse a las necesidades de cada tejido, el panel electrónico con display digital de la Teka WMK 71240 ofrece un abanico de 14 programas especializados. Entre ellos destacan el ciclo Rápido 15′ para emergencias, el modo BabyCare para pieles sensibles y opciones avanzadas como Speed Wash, que recorta el tiempo del lavado manteniendo los resultados. Además, si te has olvidado un calcetín con el ciclo ya iniciado, la función ‘Añadir prenda’ te permite pausar la máquina de forma segura para introducirlo.

Este modelo ha recibido la certificación ecológica BetterWay. Todo ello se complementa con un sistema de seguridad que incluye bloqueo para niños, control de desequilibrio y patas regulables en altura para anular las vibraciones durante el centrifugado.

Lo que opina la comunidad sobre la Teka WMK 71240

«Una lavadora excelente. Los 12 kg de capacidad son una maravilla para familias grandes, ahora lavo los nórdicos en casa sin tener que ir a la lavandería y la ropa sale perfecta».

«Tiene una relación calidad-precio genial. Es muy silenciosa durante el lavado gracias al motor Inverter y los programas de vapor dejan las prendas con menos arrugas y muy suaves».

«Muy intuitiva y fácil de usar con la pantalla digital. Te indica el tiempo restante en todo momento y la programación diferida de hasta 24 horas es ideal para ponerla por la noche».

¿Preparado para transformar la gestión de la colada en tu hogar y empezar a ahorrar en cada factura? La lavadora Teka WMK 71240 es la inversión perfecta para quienes buscan un electrodoméstico de gran capacidad, con funciones higiénicas avanzadas y diseñado para durar muchos años. Y lo mejor es que está rebajada un 49% de descuento en Worten.

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