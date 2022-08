La mosquitera top ventas de Leroy Merlin ¡cuesta menos de 33 euros!

Cuando llega el verano, abrir las ventanas por la noche es algo prácticamente obligatorio. Necesitas que el aire circule por las habitaciones para que el frescor entre y el calor no te impida dormir plácidamente. El problema de hacer esto es que suele traer consigo la llegada de invitados no deseados, los temibles y veraniegos mosquitos.

Aunque no tiene por qué ser un problema. Ya hay soluciones muy buenas para evitar estas visitas que suelen venir acompañadas de picotazos y enfados. En Leroy Merlin puedes encontrar, sin ir más lejos, la genial Mosquitera Enrollable Artens. Una mosquitera de muy fácil instalación, ideal para todo tipo de ventanas y que, además, está disponible a un precio bajo. No hay mejor solución para frenar la entrada de estos insectos en tu casa, ¡o al menos no tan fácil de usar!

De forma cuadrada y hecha con tela de fibra de vidrio. Así es esta mosquitera totalmente enrollable que Leroy Merlin tiene a la venta. Es de diseño vertical, y viene con un kit de fácil instalación de lo más intuitivo. Además, está hecha en aluminio de color blanco, que suele encajar muy bien con las estructuras de las ventanas de la mayoría de viviendas.

Te protege y, a la vez, mantiene la gama de color y estilo de tu casa. Es una solución perfecta para proteger tu vivienda frente a la entrada ya no solo de mosquitos, sino también de moscas y demás insectos voladores. Pueden ser especialmente molestos, sobre todo en verano, ya que lo habitual es abrir las ventanas para que el aire pase y pueda refrescar todas las habitaciones posibles sin tener que recurrir a ventiladores o aires acondicionados.

Para colocar la Mosquitera Enrollable Artens es necesario atornillar. No es complicado, pero sí importante para fijar bien sus bases y evitar que se mueva. En cuanto a sus medidas, como ya adelantamos, mantienen una proporción 1:1 al ser de 140 x 140 centímetros de ancho y de alto. Cubre una superficie cuadrada que, además, supera lo habitual en cuanto a medidas de ventanales.

Tu compañera ideal para los veranos e incluso para los inviernos. En cuanto la coloques, verás que es una comodidad absoluta y que da una protección total. Se puede desplegar o plegar al gusto, por lo que puede parecer incluso que ni siquiera tienes una mosquitera instalada en casa.

