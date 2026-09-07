Una butaca puede convertirse en ese rincón al que recurrir para leer, descansar o simplemente desconectar, sobre todo si esuna como la Jaspe de Kave Home, que combina un respaldo alto, brazos acolchados y un asiento de firmeza media con una base metálica giratoria que facilita el movimiento y permite cambiar de orientación cómodamente. Además, incorpora madera FSC 100% y tejido con poliéster reciclado.

Su precio es de 259 euros, pero puedes conseguir un 5% de descuento con nuestro código AFFOKDIARIOKAVE. O, si compras varias, puedes usar el cupón DEAL100 con el que obtendrás un descuento de 100€ si superas los 700€ de gasto.

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Lo mejor de la butaca Jaspe

Su base permite girar la butaca y cambiar fácilmente de orientación

Respaldo alto con brazos integrados

Asiento y respaldo acolchados

Tapizado con material reciclado

Así es la butaca Jaspe

La butaca Jaspe de Kave Home apuesta por una forma cómoda y envolvente. Su respaldo alto se prolonga hacia los laterales mediante unos brazos integrados que recogen el asiento y crean una forma continua. Tanto el asiento como el respaldo están acolchados y ofrecen una firmeza media, por lo que está pensada para utilizarse cómodamente en el día a día.

Otro de sus elementos más característicos es la base metálica giratoria. En lugar de permanecer completamente fija, permite cambiar de orientación de manera fluida, algo de lo más práctico cuando la butaca se coloca en un salón, junto a una mesa auxiliar o en un rincón de lectura.

Materiales reciclados y madera FSC 100%

La Jaspe también incorpora materiales pensados para reducir el impacto asociado a la fabricación. El asiento y el respaldo están tapizados con un tejido estructurado que incorpora poliéster reciclado, un material que cuenta con certificación de producción ecológicamente segura y responsable con el medio ambiente.

La estructura interna, por su parte, utiliza madera certificada FSC™ 100%. Esta certificación garantiza su procedencia mediante una cadena de custodia y está vinculada a bosques gestionados de forma responsable.

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Preguntas frecuentes sobre la butaca Jaspe

¿Cómo es el asiento de la butaca Jaspe?

El asiento y el respaldo están acolchados y ofrecen una firmeza media, pensada para el uso cotidiano.

¿Qué materiales incorpora la butaca?

El tapizado incorpora poliéster reciclado, mientras que la estructura interna utiliza madera certificada FSC™ 100%. La base es metálica.

¿Se puede combinar con otros productos de la colección Jaspe?

Sí. La butaca puede combinarse con el reposapiés de la misma colección para crear una zona de descanso más completa.

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