Tener en casa menaje de cocina de buena calidad y que salga barato es algo complicado, ya que las mejores marcas suelen tener precios algo más elevados. Sin embargo, si aprovechas los descuentos puedes conseguir la mejor calidad sin tener que hacer un gasto excesivo.

Esto es lo que ocurre con la batería de cocina de BRA Premiere: BRA es de las mejores marcas de menaje y ahora tiene un 47% de descuento ¡por tiempo limitado! Este conjunto de ollas está siendo muy demandando por sus prestaciones y porque ahora te puedes llevar un cazo y tres cacerolas casi a mitad de precio.

Te contamos todo sobre esta batería de cocina, así como las recomendaciones que tienes que seguir para que te duren muchos años y tu compra haya merecido la pena en todos los sentidos.

Batería de cocina de 4 piezas BRA Premiere

BRA se caracteriza por la fabricación de todo tipo de menaje de cocina. Puedes encontrar desde sartenes, hasta ollas express o utensilios de buena calidad. Dentro de la marca existen diversas gamas, pero todas ellas cuentan con las mejores prestaciones. Esta batería de cocina de cuatro piezas se caracteriza por estar fabricada con el mejor aluminio fundido antiadherente y por ser válida para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

Las piezas que incluyen son muy variadas y tienen la capacidad suficiente para poder llevar a cabo todo tipo de preparaciones. Cuenta con una olla baja o rustidera de 28 cm, con una cacerola de 20 cm, otra de 24 cm y el cazo de 16 centímetros. Además, sus acabados son en rojo e incorporan asas de silicona para no quemarse a la hora de manipular las cacerolas cuando cocinamos.

Esta batería de cocina de BRA Premiere es un producto exclusivo de Amazon, por lo que no lo podrás encontrar en ningún otro establecimiento. Y, dependiendo de tus necesidades, podrás decantarte por elegir una batería de tres, cuatro o cinco piezas.

Su recubrimiento de antiadherente hace que los alimentos no se queden pegados al cocinar y no es necesario emplear demasiado aceite en las preparaciones. Además, el teflón está libre de PFOA, por lo que no tienen ningún compuesto perjudicial para la salud.

¿Cómo limpiar las ollas de la batería de cocina de BRA?

Si has notado que tus sartenes o cacerolas se estropean con facilidad, quizá es porque el mantenimiento no está siendo el adecuado. Si se te rayan, se levanta el antiadherente o se quedan muy pegados los alimentos, tendrás que tomar nota de estos consejos.

Lo primero que debes hacer es evitar meter las cacerolas en el lavavajillas ya que, aunque el fabricante indique que si que son aptas, estos electrodomésticos alcanzan mucha temperatura, lo que hace que el antiadherente se desgaste rápidamente y con facilidad. Lo ideal es lavar tus ollas a mano y con agua templada. Una vez que hayas dejado de cocinar y estas se hayan enfriado es el momento de hacerlo, porque los cambios bruscos de temperatura son las que debilitan los materiales.

Además, si quieres que no se te rayen tendrás que utilizar utensilios de madera o silicona, porque los de metal son los que más empeoran el antiadherente.

¿Cuánto cuesta la batería BRA Premiere?

BRA es una marca que se caracteriza por sus buenas calidades. De hecho, esto se aprecia en todas las valoraciones positivas que realizan los clientes sobre esta batería de cocina concretamente. Pero lo mejor de todo es que ahora la puedes comprar casi a la mitad de su precio gracias al descuento del 47% que tienen en Amazon.

Olvídate de pagar los 173,90 euros que cuestan normalmente y consíguelas por tan solo 92,99€. Pero tienes que darte prisa, ya que se trata de una oferta por tiempo limitado y se están agotando.

