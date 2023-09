Las zapatillas Nike perfectas para el día a día están rebajadas un 50% por tiempo limitado: ¡ofertón!

No hay nada como tener unas buenas zapatillas deportivas. Además de casar con prácticamente cualquier look, dan una seguridad y comodidad a tus pies que no puedes conseguir con ningún otro tipo de zapato, y por supuesto son indispensables si quieres hacer deporte… o fardar de estilo. Nike, todo un referente en materia de prendas y calzado deportivo, quiere que más personas consigan una de sus mejores zapatillas. Y para ello, ha lanzado una genial oferta a través de su tienda online.

Solo a través de la tienda web de Nike, por tiempo limitado, vas a poder encontrar las Zapatillas Nike React Live rebajadas a menos de 57,50 €. Están disponibles con un descuento del 50% gracias a la oferta que ha puesto en marcha esta marca, lo que las deja a un precio que parece imposible teniendo en cuenta lo que suelen costar, la calidad de sus materiales y lo pulido que está su ergonómico diseño. ¿No lo crees? Pues sigue leyendo, porque te lo vamos a explicar punto por punto.

Innovación y comodidad se fusionan para conseguir un calzado ideal para los más deportistas, pero también para quienes tienen un día a día ajetreado y necesitan cuidar al máximo sus pies. Las Zapatillas Nike React Live han nacido pensando en la actividad, pero también en ofrecer las prestaciones más avanzadas para conseguir un agarre y una suavidad incomparables al caminar.

Su parte superior está hecha de material sintético, combinado con tela en un acabado de malla y piel con costuras expuestas. Todo ello, aderezado con una serie de fluidas líneas orgánicas que añaden un extra de equilibrio al pie gracias a la tecnología Nike Tech. No es la única tecnología que emplean estas deportivas, ya que también está Nike React, una ligera espuma que se amolda al pie con cada pisada para hacerla mucho más suave y cómoda.

Dicha espuma se encuentra en la mediasuela, que además tiene varios detalles de goma indispensables para no solo conseguir más tracción, sino también para aumentar la durabilidad de estas zapatillas. Algo a lo que hay que añadir el perfil bajo con el que la marca ha querido rendir homenaje al sello Nike Running y una elección de materiales que aporta un curioso acabado DIY.

Todo, para darte agarre y seguridad sobre cualquier superficie y con cualquier actividad, pero también para darte ahorro. Aprovecha la oferta de Nike, porque tienes estas geniales zapatillas rebajadas a 57,47 €, ¡y su precio habitual es de 114,99 €!