Ponle buena cara al mal tiempo con estos originales paraguas para los días de lluvia

Al mal tiempo, buena cara. Este refrán popular hacen referencia a afrontar las cosas negativas con la mejor actitud posible, pero se puede aplicar de manera literal. Los días de frío y lluvia suelen ser grises y poco apetecibles, pero la clave está en ponerle una pizca de color. Puede ser a través de la ropa, de los complementos o simplemente de un divertido y original paraguas.

Aunque comprar un paraguas pueda parecer una decisión sencilla, hay muchas cosas a tener en cuenta. Desde optar por un diseño clásico o apostar por los dibujos, las frases motivadoras, la fantasía e incluso decantarte por uno transparente para recibir los pocos rayos de sol que haya. También hay modelos grandes y otros plegables, que incluyen fundas para poder guardarlos en la mochila o llevarlos en la mano sin que ocupen prácticamente espacio. En definitiva, se podría decir que hay un paraguas para cualquier personalidad.

Seleccionamos cinco modelos plegables, disponibles en Amazon a un precio asequible, para que saques a relucir el color y las buenas vibras los días de lluvia. Todos ellos están fabricados con materiales resistentes e incorporan sistemas antiviento para que no tengas que preocuparte de que se rompan o se den la vuelta. Por supuesto, sus diseños son de lo más divertidos y originales, tanto para adultos como para los más pequeños de la casa.

Este paraguas de Cerdá Life’s Little Moments es completamente transparente y tiene por toda la circunferencia originales dibujos de los protagonistas de la mítica saga de Harry Potter. Precisamente por ser transparente, los más pequeños de la casa verán como caen las gotas de agua junto a sus personajes favoritos. Sin embargo, también es perfecto para los adultos más ‘Potterheads’.

Su apertura es manual para una mayor comodidad, mientras que está diseñado con un sistema de seguridad que incluye protección de goma pegada y cosidas a sus ocho varillas de aluminio, sobre todo pensado para los niños y niñas. Tiene unas dimensiones de 45 centímetros de radio y 71 centímetros de diámetro. El tubo metálico está fabricado con fibra de vidrio, mientras que el resto de la estructura se compone de materiales resistentes y duraderos, que no se doblan ni deforman.

Este paraguas de von Lilienfeld no destaca precisamente por un llamativo aspecto exterior, sino que como suele decirse, la belleza está en el interior. Una impresionante combinación de colores verde, azul y violeta, con un elegante reflejo de tonos rojizos, crea este motivo de Lirio tan original que simula el cuadro que Vicent Van Gogh pintó en 1889 en Saint-Rémy y que actualmente se puede contemplar en el Museo J. Paul Getty de Malibu. Solo tú serás testigo de esa gran simbiosis entre una fuerte dinámica de colores y formas, lo que sin duda animará cualquier día de lluvia.

Con solo presionar un botón, el paraguas se abre rápida y automáticamente, por lo que también se puede manejar con una sola mano. Tiene un diámetro de 100 centímetros, mientras que la longitud del bastón es de 88 centímetros y solo pesa 480 gramos. Es muy estable y, sobre todo, muy resistente al viento gracias a las varillas de fibra de vidro que incorpora.

Este paraguas de Happy Rain es transparente con lunares de colores, puntitos y estrellitas. Su diseño también está disponible combinado con pequeños corazones y en ambos casos lucirás un paraguas de lo más original y optimista, pues los lunares nunca pasan de moda. Además, al ser transparente, verás caer las gotas de agua y te entrará toda la luminosidad posible.

El exterior del paraguas está fabricado con material 100% POE, mientras que las varillas son de acero inoxidable y el mango del paraguas de plástico. Solo pesa 345 gramos y abierto tiene un diámetro de 95 centímetros. Se puede abrir manualmente de manera muy cómoda y, además, el mango en forma de gancho se adapta cómodamente a la mano y a la muñeca. El techo, que tiene una forma de cúpula realmente original, garantiza la protección contra el viento y la lluvia.

El paraguas de Grupo Erik está diseñado con tonos pastel y tiene un dibujo de Pusheen, la gatita más viral del momento, acompañado de la frase ‘Raining Popcorn’ —Lluvia palomitas—. Su tonalidad combina perfectamente con cualquier look y aporta un toque de color a los días grises. Es realmente ligero y de bolsillo, por lo que es el complemento perfecto durante el invierno.

Además, es muy fácil de usar, ya que se abre fácilmente con solo pulsar el botón del mango del paraguas. Después, se cerrará con un suave movimiento vertical. La cuerda que incorpora en el extremo del mango te permitirá llevarlo colgado en la mano de manera cómoda. Incorpora una funda impermeable para poder guardarlo en cualquier bolso o mochila sin que el resto de objetos se mojen.

Es totalmente resistente al viento al estar fabricado con poliéster. Abierto tiene unas medidas de 98 x 56 centímetros, suficiente para cubrirte por completo y mantenerte alejado de la lluvia.

Si hay una marca que no puede faltar en prácticamente ningún producto por sus divertidos y originales diseños, esa es Mr. Wonderful. En este caso, su paraguas en color azul oscuro llega para alegrar cualquier día gris. El diseño contiene pequeños puntos en color blanco, un divertido diseño de una nube acompañado de la frase ‘Something wonderful is going to happen today’ —Algo maravilloso va a pasar hoy—.

Destaca por estar fabricado con un sistema antiviento que impide que se rompa o que las varillas se deformen. De esta manera, si el paraguas se da la vuelta ante una racha de viento, no tendrás que preocuparte por si la estructura queda dañada, pues podrás devolver el paraguas a su posición habitual sin que sufra ningún tipo de daño.

Su sistema de apertura es manual, al estilo ‘old school’, pues es necesario deslizar el paraguas de manera suave desde el inicio hasta el final del recorrido del eje, ¡cómo se ha hecho toda la vida! También incorpora una funda impermeable con el mismo diseño que el paraguas.

Política comercial okshopping