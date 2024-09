Este altavoz portátil va a ser el alma de tus fiestas con su descuento del 31% y sus 20 W de potencia

No hay una buena fiesta sin buena música, aunque eso requiere contar con un buen equipo de sonido. O puede que no. Los altavoces han evolucionado muchísimo, y ahora puedes encontrar altavoces portátiles de lo más pequeños, pero a la vez muy potentes y fáciles de conectar a cualquier dispositivo. JBL, marca especializada en sonido, tiene un modelo al que no te vas a poder resistir, un altavoz portátil con el que por fin vas a poder llevarte la música a cualquier parte sin cables de por medio y sin problemas por falta de volumen.

Y es que el Altavoz portátil JBL GO 3 no solo destaca por unas características de primera, sino también por un descuentazo del 31% que tiene disponible en Amazon por tiempo limitado. Sí, ya puedes olvidarte de los 45 € que suele costar, porque puedes hacerte con él por menos de 31 €, y te adelantamos que vale cada céntimo que pagues por él. ¿Por qué lo decimos? Sigue leyendo, te lo vamos a explicar.

El Altavoz portátil JBL GO 3 es tan pequeño que prácticamente cabe en la palma de la mano, y no solo eso, sino que combina su portabilidad con un diseño de lo más resistente y un sonido tan potente como claro. Con él, vas a poder disfrutar de tus canciones favoritas y compartirlas en cualquier lugar, disfrutando de un sonido completo, sofisticado y lleno de matices. Además, gracias a su diseño y materiales, tiene un acabado que se adapta a cualquier situación, ya que luce francamente bien.

Es un altavoz pensado para ser usado en cualquier lugar sin miedo, por eso cuenta con certificación IP67 que garantiza su resistencia tanto al agua como al polvo. En efecto, puedes llevártelo a la montaña, a casa de tus amigos, a la piscina o a la playa, e incluso usarlo mientras te duchas sin temer porque pueda sufrir algún daño. Ni las salpicaduras, ni la tierra, ni la humedad pueden con él. Es el compañero ideal para amenizar cualquier actividad al aire libre, con una durabilidad que se adapta a cualquier ritmo de vida.

Utiliza la tecnología Bluetooth 5.1 para reproducir música de forma inalámbrica y estable desde cualquier dispositivo externo y además tiene una batería que se carga en 2,5 horas y ofrece hasta 5 horas de reproducción ininterrumpida. De hecho, puedes usar cualquier cargador que tengas en casa, ya que tiene un puerto de carga USB-C compatible con cualquiera de los modelos habituales.

Es compacto, es ligero, es potente y es versátil. ¿Qué más se le puede pedir a este altavoz inalámbrico? Viendo que además está rebajado a tan solo 30,99 €, no se le puede pedir nada más. Así que, ¡lánzate a por él!

