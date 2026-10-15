La butaca de Kave Home que convierte cualquier rincón del salón en el más acogedor de la casa

¿Quieres renovar tu salón, pero no te apetece llenarlo de muebles enormes que te roben espacio? Pues entonces te va a gustar la Butaca Corvena de chenilla verde oliva, una pieza de líneas curvas y presencia serena que da calidez a cualquier rincón, tiene brazos integrados, un tapizado con textura multicolor y proporciones compactas que la hacen perfecta para casi cualquier estancia. ¡Y encima tiene descuento!

Si usas nuestro cupón AFFOKDIARIOKAVE, te llevas un 5% de rebaja y su precio pasa de 339 € a 322,05 €. Así, conseguirás por menos dinero una butaca que es ideal para el salón, el dormitorio o ese rincón de lectura que siempre has querido tener.

Te gustará por…

Tiene una silueta redondeada con brazos integrados que le da una presencia suave y contemporánea.

Su tapizado de chenilla muestra un entramado visible con efecto multicolor que aporta riqueza a cualquier espacio.

El tejido es muy resistente, ideal para durar muchos, pero que muchos años.

Es compacta, con 85 cm de ancho, y cómoda gracias a su firmeza media-blanda y su asiento acolchado.

Butaca Corvena de chenilla verde oliva

Lo que más llama la atención de la Butaca Corvena es cómo juega con las formas redondeadas. No tiene ni un solo ángulo duro, y eso hace que se integre con muchísima facilidad, incluso en espacios pequeños. Mide 85 cm de ancho, 68 cm de largo y 74 cm de alto, con un asiento de 53 cm de ancho y 47 cm de profundidad a una altura de 43 cm, así que es cómoda y no acapara más de lo que debe. Luego está su tapizado de chenilla, con un efecto multicolor que cambia según la luz y que le da un aire cálido y muy tactil. Además, es de poliéster con certificado Oeko-Tex Standard 100 y está pensado para mantener su aspecto por más años que pasen, soportando hasta 130 kg sobre ella. Eso sí, solo vale en interiores.

Pesa 18,7 kg, por lo que puedes moverla sin problema si te apetece cambiar la distribución del salón. Es una pieza bonita, resistente y que da mucho juego.

¿Encaja la Butaca Corvena con el estilo de tu casa?

Seguramente sí. Su verde oliva y su silueta suave la convierten en una pieza versátil que funciona casi en cualquier ambiente. Estos son los estilos en los que mejor queda:

Estilo nórdico y minimalista: no falla. Sus líneas limpias y su tono verde aportan un toque de color sin recargar el espacio.

no falla. Sus líneas limpias y su tono verde aportan un toque de color sin recargar el espacio. Estilo contemporáneo y orgánico: sus formas redondeadas y su textura de chenilla casan a la perfección con maderas claras, lino y fibras naturales.

sus formas redondeadas y su textura de chenilla casan a la perfección con maderas claras, lino y fibras naturales. Estilo clásico o ecléctico: también funciona. Se puede combinar con muebles de madera oscura o piezas vintage, y destaca como pieza protagonista.

Recuerda que puedes llevarte la Butaca Corvena más barata con nuestro cupón AFFOKDIARIOKAVE, que te da un 5% de descuento. Además, Kave Home te da facilidades de financiación si quieres pagarla a plazos.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.

Política comercial okshopping