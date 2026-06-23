“El universo del artista ante la cámara” llega al “Prado”

El “Museo Nacional del Prado” propone esta temporada una mirada poco habitual sobre el arte del siglo XIX y los primeros años del XX con “El universo del artista ante la cámara”, una exposición que analiza cómo la llegada de la fotografía modificó la forma en que los artistas se representaban a sí mismos, mostraban sus talleres y documentaban sus procesos de trabajo. La muestra, abierta del 13 de abril al 5 de julio de 2026, reúne fondos del propio museo y permite descubrir una parte menos visible de sus colecciones, vinculada al archivo, la memoria visual y la construcción de la identidad artística.

Aunque el nombre de Emilio Beauchy Cano aparece asociado a una de las imágenes más evocadoras del recorrido, la exposición no se centra únicamente en un autor. “El universo del artista ante la cámara” funciona como una lectura amplia sobre el papel que la fotografía tuvo en la vida de pintores, escultores y creadores que entendieron pronto el valor de la imagen fotográfica. Ya no se trataba solo de conservar un retrato, sino de proyectar una manera de ser artista ante colegas, compradores, instituciones y generaciones futuras.

La fotografía como nueva herramienta artística

La gran palabra clave de esta propuesta es “El universo del artista ante la cámara”, una expresión que resume con precisión el sentido de la muestra. La cámara permitió fijar una imagen del artista que antes dependía casi exclusivamente de la pintura, el dibujo o la memoria escrita. De pronto, el creador podía aparecer rodeado de sus obras, herramientas, modelos o decorados, construyendo una escenografía de su propio oficio. “El universo del artista ante la cámara” permite observar precisamente ese momento en que la fotografía dejó de ser un simple documento para convertirse también en una forma de presentación pública.

Emilio Beauchy Cano y el Patio de las Doncellas

Entre las piezas destacadas de la exposición figura una fotografía de Emilio Beauchy Cano realizada entre 1870 y 1880: “Un pintor en el Patio de las Doncellas del Alcázar de Sevilla”. La imagen, realizada en albúmina sobre papel, muestra hasta qué punto los escenarios de creación podían ir más allá del taller cerrado. El artista aparece en un espacio monumental, cargado de historia y belleza, que funciona casi como una prolongación simbólica de su propia práctica artística.

Emilio Beauchy Cano fue uno de los fotógrafos más relevantes de la Andalucía de finales del siglo XIX. Su mirada contribuyó a fijar visualmente paisajes, tipos populares, monumentos y escenas de la vida sevillana. En el contexto de “El universo del artista ante la cámara”, su obra adquiere un valor especial porque ayuda a entender cómo la fotografía podía trasladar el acto creativo a lugares con una fuerte carga cultural. El patio del “Real Alcázar de Sevilla” no es solo fondo decorativo: es parte activa del relato.

Retratos, talleres y espacios de sociabilidad

La exposición reúne fotografías procedentes de archivos vinculados a figuras como Luis y Federico de Madrazo, Dióscoro Puebla, Rafael Rocafull, Cecilio Pla, Agustín Querol, Miguel Blay, Fernanda Francés o Manuel González Santos. Ese conjunto permite trazar un mapa visual de la presencia del artista en distintos ámbitos: la esfera doméstica, el taller, los espacios de aprendizaje y los lugares de encuentro profesional.

Uno de los núcleos más interesantes de “El universo del artista ante la cámara” está precisamente en esos retratos de grupo e imágenes de estudio. En ellos, cada detalle importa. La pose, la disposición de los objetos, la presencia de obras en proceso o la elección del decorado ayudan a construir una identidad.

Un recorrido por técnicas y formatos

La exposición también permite seguir la evolución de distintos procedimientos fotográficos. Entre las piezas aparecen copias a la albúmina, platinotipos, ferrotipos, autocromos y copias a la gelatina, entre otros formatos. Esta variedad técnica añade una capa más de interés al recorrido, porque muestra cómo los cambios materiales influyeron en la manera de construir y conservar las imágenes.

Lejos de ser una muestra únicamente para especialistas, “El universo del artista ante la cámara” ofrece una lectura accesible sobre una transformación decisiva: el momento en que la fotografía empezó a formar parte de la vida cotidiana del arte. El visitante descubre no solo rostros y estudios, sino también una nueva forma de mirar el oficio artístico.

Una exposición para redescubrir los fondos del “Prado”

Integrada en el programa “Almacén abierto”, la muestra refuerza la voluntad del “Museo Nacional del Prado” de activar fondos menos conocidos del siglo XIX mediante proyectos de pequeño formato. Su interés no reside en la espectacularidad, sino en la capacidad para revelar conexiones entre pintura, escultura, fotografía y memoria.

Con “El universo del artista ante la cámara”, el “Prado” invita a observar a los artistas desde el otro lado de la obra. No como nombres aislados en una cartela, sino como personas que posan, trabajan, se relacionan y aprenden a utilizar la imagen para contar quiénes son. Y en ese gesto, aparentemente sencillo, se abre una historia fascinante sobre el nacimiento de la modernidad visual.

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