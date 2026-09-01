SYNTHONY desembarca en el Palacio Vistalegre el 22 de octubre

El Palacio Vistalegre de Madrid albergará el próximo jueves 22 de octubre de 2026, a las 20:00 horas, la representación de SYNTHONY, un montaje de gran formato que fusiona la música electrónica con la potencia de una orquesta sinfónica en directo.

El espectáculo llega a la capital tras agotar localidades en recintos de Australia, Nueva Zelanda y Asia. La propuesta combina los grandes himnos de la escena de baile de las últimas tres décadas con la instrumentación clásica, un despliegue de luces de última generación y visuales proyectados en pantallas gigantes.

Electrónica de club con sonido sinfónico

El concepto central de SYNTHONY pasa por reinterpretar temas icónicos de la música de baile —firmados por DJs y productores de renombre internacional como Avicii, Tiësto, Daft Punk, Fatboy Slim o Eric Prydz— a través de arreglos concebidos para decenas de músicos en escena.

En lugar de limitarse a una sesión de DJ convencional, la interpretación corre a cargo de una orquesta sinfónica completa que toca sincronizada con vocalistas en directo, percusionistas y la base electrónica conducida por un DJ principal. El resultado busca trasladar la energía de un festival de música masivo a un formato de concierto envolvente dentro de un espacio cubierto.

Despliegue técnico y experiencia visual

Más allá del apartado estrictamente musical, la producción destaca por una cuidada puesta en escena. El escenario del Palacio Vistalegre contará con una infraestructura técnica diseñada específicamente para la ocasión, incluyendo juegos de láseres, efectos de iluminación arquitectónica y contenido audiovisual desarrollado para acompañar el ritmo de cada tema.

La velada está pensada para un público amplio, reuniendo tanto a nostálgicos de los primeros años de la música de club como a aficionados a las tendencias electrónicas actuales y al formato orquestal.

Venta de entradas y datos prácticos

Las entradas para la única función de SYNTHONY en Madrid ya están disponibles a través de la red oficial de venta del evento y la web del Palacio Vistalegre.

Al tratarse de una única fecha programada en la capital dentro de su gira europea, la organización prevé una alta demanda de localidades, recomendando a los interesados adquirir sus pases con margen de tiempo.

Información clave del concierto