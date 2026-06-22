“Revolution’65” lleva el pop y el rock al “Teatro Real”

El “Teatro Real” volverá a abrir sus puertas este verano a la música popular con la segunda edición de “Revolution’65”, un ciclo de conciertos que conecta seis décadas de pop y rock con la acústica y la solemnidad de uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid. La cita se celebrará del 25 al 30 de julio de 2026 y reunirá a artistas tan distintos como Carminho, The Divine Comedy, Love of Lesbian, Ana Torroja, José González y Valeria Castro.

“Revolution’65” nació con una idea muy concreta: celebrar la evolución de la música contemporánea desde 1965 hasta hoy, tomando como punto de partida un año simbólico para la transformación cultural del pop y el rock. La propuesta no busca convertir el “Teatro Real” en un festival convencional, sino llevar al templo de la ópera madrileña una selección de voces y estilos capaces de dialogar con un espacio de enorme carga histórica.

Seis noches para seis maneras de entender la música

La programación de “Revolution’65” arrancará el 25 de julio con Carminho, una de las voces más reconocidas del fado contemporáneo. Su presencia abre el ciclo desde una sensibilidad íntima, melancólica y profundamente conectada con la tradición portuguesa, pero también con una mirada actual que ha permitido acercar el fado a nuevos públicos.

El 26 de julio será el turno de The Divine Comedy, proyecto liderado por Neil Hannon y convertido en una referencia del pop orquestal británico. Su llegada al “Teatro Real” encaja especialmente bien con el espíritu de “Revolution’65”, ya que su música combina elegancia, ironía, arreglos sofisticados y una marcada vocación escénica.

La tercera noche, el 27 de julio, estará protagonizada por Love of Lesbian. La banda catalana llevará al ciclo su universo de pop independiente, letras generacionales y una trayectoria que ha marcado buena parte de la música española de las últimas dos décadas. Su presencia aporta al cartel una dimensión más expansiva y emocional, muy vinculada al directo.

Ana Torroja, José González y Valeria Castro completan el cartel

El 28 de julio llegará uno de los nombres más reconocibles del pop español: Ana Torroja. La artista, voz fundamental de Mecano y figura imprescindible de la música en español, debutará en este contexto con un concierto que combinará memoria colectiva, nuevas canciones y una relación muy directa con varias generaciones de oyentes. Dentro de “Revolution’65”, su actuación se presenta como una de las noches con mayor carga nostálgica y popular.

El 29 de julio será el turno de José González, músico sueco de origen argentino conocido por una obra construida desde la guitarra acústica, la voz contenida y una delicadeza poco habitual. Su concierto promete un cambio de ritmo dentro del ciclo: una noche más introspectiva, centrada en el silencio, el detalle y la emoción mínima.

La clausura llegará el 30 de julio con Valeria Castro, una de las voces jóvenes más singulares de la música española reciente. Su manera de unir raíz, canción de autor y sensibilidad contemporánea encaja con una programación que no se limita a mirar hacia el pasado, sino que también busca señalar hacia dónde se mueve la música actual.

Música con causa social

La edición de 2026 mantiene además el compromiso solidario del proyecto. Como ya ocurrió en su primera edición, “Revolution’65” colaborará con la Fundación migranodearena mediante la donación de un euro por cada entrada vendida. Este gesto añade una dimensión social a un ciclo que entiende la música no solo como entretenimiento, sino también como espacio de conexión y participación.

Una cita para escuchar de otra manera

Con seis conciertos consecutivos y una programación que cruza generaciones, estilos y sensibilidades, “Revolution’65” se consolida como una de las propuestas musicales más especiales del verano madrileño. No compite con los grandes festivales al aire libre ni con las giras masivas de estadios. Su atractivo es otro: ofrecer noches únicas en un entorno excepcional.

Del 25 al 30 de julio, el “Teatro Real” cambiará la ópera por el pop, el rock, el fado, el folk y la canción de autor. Y lo hará con una programación que confirma que “Revolution’65” no es solo un ciclo de conciertos, sino una invitación a escuchar la música contemporánea desde otro lugar.

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