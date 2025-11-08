Circlassica, una historia mágica que llega a Madrid

Circlassica llega a Madrid para contar una historia de origen fascinante a través de la figura de Nicolás, un niño predestinado a un camino extraordinario. El espectáculo, que se puede disfrutar en el recinto de Ifema hasta el 18 de enero, convierte el escenario en un portal hacia un pueblo encantado, con una narrativa visual y sonora que promete tocar la fibra del espectador.

Una historia llena de magia

El núcleo de la historia se centra en Nicolás, un protagonista cuya singularidad se ve desde el primer momento y que posee un don innato para la creación. Sus manos no solo fabrican juguetes, sino que les da vida, transformándolos en mágicos juguetes musicales. Este don singular marca el inicio de su aventura. Su destino se sella cuando un reno mágico lo elige para transportarlo a Noël, un lugar que existe más allá de la imaginación convencional.

El Pueblo de Noël

Una vez inmerso en este universo de fantasía, Nicolás comienza su verdadera formación guiada por cuatro seres extraordinarios que representan los pilares fundamentales de la existencia humana.

«Noel» es más que una representación circense, es una experiencia completa, abrazando tanto lo visual como lo emocional con una puesta en escena envolvente de gran formato.

Talento internacional

Más de 30 artistas internacionales dan vida a este mundo encantado. Profesionales que no se limitan a ejecutar acrobacias, sino que desafían consistentemente los límites de lo posible en cada función. Con sus cuerpos y habilidades, logran una expresión artística del más alto nivel.

La producción de Circlassica invita a los asistentes a descubrir la historia jamás contada de Papá Noel, una leyenda que ahora se presenta con una profundidad emocional inesperada y un despliegue circense formidable. Es una oportunidad para que el público de todas las edades se reencuentre con la inocencia y el poder de la creencia, entendiendo que el origen de la figura de Papá Noel es, en esencia, la historia de cómo la bondad, el talento y la magia se unen para crear un legado de alegría. Entradas disponibles aquí.

