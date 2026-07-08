Un lago en EEUU está a punto de desaparecer por el desembalse de una presa: el agua no llega al 1% y todos los peces han muerto

Mientras creamos lagos artificiales, hay otros naturales que están al borde de la desaparición, lo que también arrastra a todo tipo de especies. Esto es lo que está ocurriendo en el embalse de San Carlos de Arizona, en Estados Unidos (EE.UU.).

Por desgracia, el agua ya no llega ni al 1% de su capacidad y el desplome ha provocado una mortandad masiva de peces. Esto es lo que ha demostrado el análisis del observatorio de la NASA, titulado Low Water at San Carlos Reservoir.

Gracias a las imágenes satelitales los científicos han comprobado la diferencia entre el agua en junio de 2023 y en mayo de 2026. Ahora el embalse está casi, vacío y con vegetación en zonas que deberían estar cubiertas.

El lago de Estados Unidos que se ha quedado por debajo del 1% de agua

El embalse de San Carlos se formó con la presa Coolidge y, cuando está lleno, se trata de una de las mayores masas de agua de Arizona. Su función depende en gran parte del río Gila, uno de los cauces más importantes del suroeste de Estados Unidos.

Cuando las lluvias son altas y la nieve se acumula en las montañas Mogollon y Black Range el embalse se rellena gracias al aumento del caudal en primavera. Sin embargo, 2026 ha estado marcado por la sequía y ha ocurrido justo lo contrario.

Por ejemplo, la nieve en la cuenca del Gila se quedó en apenas el 2% de la mediana de marzo del periodo 1991-2020. Como consecuencia, el caudal de abril fue sólo el 39% de lo normal.

De hecho, lo que ha ocurrido en el lago se podría considerar (paradójicamente) la tormenta perfecta. Y es que a la falta de agua se le han sumado las liberaciones obligatorias para usos agrícolas.

Eso ha provocado que el embalse esté por debajo del 1% de su capacidad. Tres años antes la capacidad rondaba el 60%. Lo peor de todo es que este fenómeno está provocando la muerte de miles de peces.

El desembalse de una presa de EE.UU. está dejando sin oxígeno a los peces

Aunque parezca anecdótico, la pérdida de agua es un golpe muy duro para la fauna del embalse, ya que altera por completo las condiciones de vida de los peces.

Cuando el volumen cae tanto, el oxígeno disponible se reduce y aparece la hipoxia. Por culpa de este fenómeno la mayoría de peces del embalse de San Carlos han desaparecido.

Entre las especies afectadas destacan la lubina negra, el pez luna, el bagre de canal, el bagre de cabeza plana y otras especies introducidas como la trucha marrón y la trucha arcoíris.

Además del fallecimiento de los peces, otro problema es la descomposición de los animales, ya que puede generar riesgos sanitarios para quienes intenten pescar o navegar en la zona.

El embalse de Arizona que se ha secada 20 veces en menos de 100 años

Lo cierto es que no es la primera vez que esto ocurre en el embalse de San Carlos. Según la NASA, ya se ha quedado sin agua al menos 20 veces desde que se llenó por primera vez en 1930.

También ha sufrido mortandades de peces en otros años, como en 1976 y en 2018. En 1976 murieron más de 5 millones de peces y el ecosistema del lago tardó cinco años en recuperarse.

Es decir, no es que lo que ha pasado en Arizona no sea grave, sino que es un problema frecuente y que demuestra que el embalse de San Carlos es un lugar vulnerable.