Hito colosal de la ciencia española: investigadores gallegos logran criopreservar por primera vez larvas de medusa

Un equipo científico del Centro de Investigación Marina (CIM) de la Universidad de Vigo ha desarrollado un protocolo eficaz para la criopreservación de larvas de medusa, un logro sin precedentes a nivel mundial.

Este hito científico ha sido liderado por el laboratorio CryoLab del grupo EcoCost, bajo la dirección de la investigadora Estefanía Paredes, con la participación de Alba Lago y Jesús Troncoso.

El estudio, publicado en la revista especializada Cryobiology, se centró en las éfiras, la primera fase larvaria de la especie Aurelia aurita. Los investigadores demostraron que es posible congelar y recuperar estos organismos manteniendo su viabilidad, lo que les permite continuar su desarrollo con normalidad tras la descongelación.

Este éxito resulta especialmente relevante, ya que las medusas presentaban barreras biológicas que habían impedido hasta ahora cualquier intento exitoso en el ámbito de la criobiología.

Así se logró la criopreservación de larvas de medusa y éstas fueron algunas de las dificultades de este proceso

La principal dificultad del proyecto radicaba en la propia naturaleza de las medusas. Según explican desde el CIM, estos animales poseen un contenido hídrico superior al 96%, una característica que convierte el proceso de congelación en un desafío extremo.

La formación de cristales de hielo puede provocar daños estructurales irreversibles en las células, comprometiendo la supervivencia de los organismos.

Para superar este obstáculo, el equipo diseñó un protocolo meticuloso basado en una combinación precisa de crioprotectores y tratamientos específicos posteriores a la descongelación.

Uno de los mayores retos consistió en equilibrar la concentración de estas sustancias, ya que, aunque son esenciales para evitar daños por congelación, también pueden resultar tóxicas si no se administran correctamente.

La optimización de los tiempos de equilibrio y de las condiciones térmicas permitió que una parte significativa de las larvas sobreviviera manteniendo su integridad celular. Este avance constituye un modelo biológico innovador con potencial aplicación en otras especies marinas.

Impacto del avance de la Universidad de Vigo en la biodiversidad marina y la acuicultura

Este logro se enmarca en el proyecto IceMedusa, financiado en 2024 por la Diputación de Pontevedra y la Universidad de Vigo. Sus implicaciones trascienden el estudio de los cnidarios y abren nuevas oportunidades para la conservación de los ecosistemas marinos y el desarrollo de la acuicultura.

El conocimiento generado permitirá mejorar la criopreservación de especies de gran interés comercial y ecológico, como mejillones, almejas y berberechos. Además, la creación de bancos biológicos facilitará la conservación ex situ del zooplancton gelatinoso y contribuirá a la investigación científica a largo plazo, especialmente ante los efectos del cambio climático, la contaminación y otras presiones ambientales.

Por otra parte, la elevada concentración de colágeno y componentes musculares en estas larvas las convierte en un modelo prometedor para futuros estudios en biomedicina.

De este modo, el avance logrado por la Universidad de Vigo no solo supone un hito científico de alcance mundial, sino también una herramienta estratégica para la sostenibilidad y la innovación en numerosos sectores.

«Lograr criopreservar con éxito larvas de medusa es un avance importante para nuestro equipo. Se trata de un campo en el que aún existen muy pocos estudios, especialmente en el caso de los cnidarios, donde hasta ahora no había protocolos descritos para larvas de medusa», afirma Estefanía Paredes.