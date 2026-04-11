Descubrimiento histórico en Italia: hallan en los Alpes un nuevo mineral con una composición inédita en la Tierra

Las montañas que en su día proporcionaron el mármol para esculpir el David de Miguel Ángel vuelven a acaparar la atención internacional. Esta vez, sin embargo, no lo hacen por su legado artístico, sino por un hallazgo científico impresionante.

En los Alpes Apuanos, al norte de la Toscana, un equipo de investigadores ha identificado un nuevo mineral cuya composición química desafía los conocimientos actuales sobre la formación de la materia en la Tierra.

Descubren en los Alpes de Italia un nuevo mineral con una composición inédita en la Tierra

El hallazgo de la delchiaroita se produjo en la primavera de 2025 en la cantera La Piana, situada en la cuenca de Colonnata, en Carrara. Fue el cantero Paolo Cagnoni quien localizó la muestra durante su jornada laboral, dando inicio a un exhaustivo proceso de análisis científico.

Tras su validación, la Comisión de Nuevos Minerales, Nomenclatura y Clasificación de la Asociación Mineralógica Internacional (IMA) reconoció oficialmente esta especie como inédita.

Este descubrimiento sitúa nuevamente a los Alpes Apuanos en el epicentro de la investigación mineralógica global. La singularidad de la delchiaroita radica en su composición. Se trata del primer yoduro de cobre-metanotiolato identificado en la naturaleza, una combinación que hasta ahora no había sido observada ni en entornos naturales ni en laboratorios controlados.

Delchiaroita: el nuevo mineral descubierto en los Alpes italianos que desafía la química terrestre

Desde el punto de vista físico, la delchiaroita se presenta en forma de diminutos cristales aciculares de un intenso color amarillo brillante, con un tamaño inferior a una décima de milímetro.

Su caracterización ha requerido tecnología de vanguardia, como la difracción de rayos X y la microscopía electrónica, empleadas por investigadores del Centro para la Integración de Instrumentación Científica de la Universidad de Pisa (CISUP).

El nombre del mineral rinde homenaje a Lorenzo Del Chiaro, un destacado coleccionista cuya labor ha sido fundamental para catalogar la riqueza mineralógica de la Toscana. Su estructura química incluye cobre, yodo y un componente orgánico azufrado denominado metanotiolato, una combinación extremadamente rara en la naturaleza.

La investigación, publicada en la revista científica European Journal of Mineralogy, destaca que el yodo es un elemento muy poco frecuente en la corteza terrestre en forma mineral.

De hecho, solo aparece en un número reducido de especies reconocidas. Además, la delchiaroita constituye el decimotercer mineral orgánico que contiene cobre y el primero en incorporar azufre como parte esencial de su grupo orgánico.

El hallazgo de este nuevo mineral en Italia aporta nuevas claves sobre la evolución de la Tierra

Los científicos sostienen que su formación podría estar vinculada a la descomposición de materia orgánica en sedimentos jurásicos.

El estudio subraya que este tipo de compuestos solo se forman en entornos con condiciones muy específicas, lo que aporta nuevas claves sobre la evolución del planeta y la relación entre la biosfera y la geosfera.

Actualmente, el único ejemplar conocido de delchiaroita se conserva en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Pisa, consolidando su valor científico e histórico y reafirmando el papel de Italia como referente mundial en la investigación mineralógica.