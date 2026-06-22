Los científicos hablan de desastre ecológico: Gran Bretaña registra una proliferación inédita de pulpos y no encuentran respuestas

De acuerdo con una investigación publicada en el diario británico The Guardian, durante el último año se ha registrado un incremento significativo de pulpos en las costas de Devon y Cornualles. Además, los avistamientos se han vuelto cada vez más frecuentes en zonas como Gales, Dorset, East Sussex y diferentes áreas del litoral escocés. El estudio, coordinado por Bryce Stewart, investigador de la Asociación de Biología Marina, recopiló información procedente de monitoreos científicos, observaciones realizadas por buceadores y datos aportados por pescadores locales.

Los resultados apuntan a que se trata de la mayor expansión registrada hasta la fecha de la especie Octopus vulgaris en aguas británicas, un cambio con consecuencias tanto ecológicas como económicas. Según explicó Stewart, «ya habíamos tenido proliferaciones antes, pero todo lo que veo me indica que ésta es la mayor que hemos visto; es muy diferente». Los expertos consideran que uno de los factores clave detrás de este fenómeno son las altas temperaturas, que favorecen la reproducción y supervivencia de los pulpos. La expansión de los pulpos ya está teniendo efectos visibles sobre la actividad pesquera; el mercado pesquero de Brixham, en Devon, llegó a registrar un récord de 100 toneladas de pulpo vendidas en una sola jornada.

Proliferación de pulpos en Gran Bretaña

Un aspecto destacado del nuevo informe fue el valor de la encuesta realizada entre 120 buceadores y aficionados al snorkel. Uno de los aspectos más interesantes fue que muchos de los participantes no residían en el suroeste, sino en zonas como Londres, las Midlands e incluso Irlanda; sin embargo, el 30,1 % de los encuestados señaló que había viajado expresamente a determinados lugares de inmersión con la intención de observar pulpos.

Asimismo, algunos participantes destacaron lo inusual y excepcional de este fenómeno, subrayando que rara vez habían presenciado algo similar: «Me topé por pura casualidad con un montón de pulpos cerca de un promontorio próximo a la playa de Towan, ya que es un lugar donde había practicado snorkel antes, pero nunca había visto ninguno. Volví varias veces en las semanas siguientes con la esperanza de encontrar y observar a esta increíble criatura. Vi unos 10 sin siquiera tener que buscarlos. Encontré muchos en trampas para langostas, ¡incluso vi a uno entrar!»

Otro ejemplo que refleja la magnitud de este fenómeno (conocido en Reino Unido como octopus bloom) se observa en la evolución de las capturas registradas. Entre 2021 y 2024, antes de que se produjera este fenómeno, el puerto de Newlyn desembarcaba una media anual de 46,78 toneladas de pulpo. Sin embargo, en 2024 la cifra se disparó hasta las 981 toneladas y, sólo hasta el 11 de mayo , ya rozaba las 840 toneladas. En términos prácticos, esto supone que el mercado está gestionando alrededor de 20 veces más pulpo del que sería habitual en una temporada normal.

Bryce Stewart declaró: «No tengo palabras para agradecer a los buceadores y practicantes de snorkel que participaron en nuestra encuesta. Sus respuestas aportaron información novedosa sobre la distribución y el comportamiento de los pulpos a una escala que sería prácticamente imposible de replicar científicamente. Resultaron especialmente significativas las observaciones que confirmaban la reproducción generalizada del pulpo común en aguas del Reino Unido, así como los informes sobre la depredación de pulpos sobre una amplia gama de especies, incluidos cangrejos y langostas de importancia comercial».

Impacto en la actividad pesquera

El nuevo informe, titulado «Estimaciones independientes de la pesca sobre la abundancia y el comportamiento del pulpo», amplía las conclusiones del estudio anterior, «Proliferación del pulpo común (Octopus vulgaris) en el suroeste del Reino Unido: historia, tendencias, causas y consecuencias». Publicado en enero de 2026, el trabajo analiza el impacto de la reciente expansión de esta especie a partir de información recopilada tanto por científicos como por pescadores.

Los investigadores concluyeron que la proliferación registrada en 2025 fue «extraordinaria», no sólo por la cantidad de ejemplares detectados, sino también por la amplia extensión geográfica. Los datos apuntan a que la población podría haberse originado en zonas de reproducción situadas cerca de las Islas del Canal y del norte de Francia, desde donde las corrientes marinas habrían transportado ejemplares jóvenes hacia las aguas británicas.

Los grandes perjudicados por esta situación están siendo algunos sectores de la pesca tradicional. La llegada masiva de pulpos está generando problemas para los pescadores de marisco y crustáceos, ya que se trata de depredadores muy eficaces capaces de consumir grandes cantidades de alimento cada día. Según diversos testimonios del sector, en algunas zonas las capturas de crustáceos se han reducido entre un 70 % y un 100 %.

Los registros más recientes muestran que la expansión continúa avanzando. Mientras que inicialmente la presencia de pulpos se concentraba en determinadas áreas del suroeste de Inglaterra, actualmente las capturas se producen tanto en las costas sur como norte de Devon y Cornualles. Además, se han documentado avistamientos en puntos mucho más alejados, incluyendo Gales, Dorset, East Sussex e incluso distintas zonas de Escocia.