La ciencia celebra un hito para la esperanza: logran rastrear por satélite a la tortuga más grande del mundo

Un equipo internacional de científicos ha conseguido rastrear por primera vez mediante satélite a ejemplares machos de la tortuga laúd, la tortuga marina más grande del planeta. Este logro supone un antes y un después en la investigación y conservación de una especie emblemática cuyo comportamiento ha permanecido en gran medida oculto.

La tortuga laúd (Dermochelys coriacea) puede superar los dos metros de longitud y alcanzar más de 600 kilos de peso. A pesar de su impresionante tamaño, la especie sigue rodeada de incógnitas, especialmente los machos, cuya vida transcurre íntegramente en mar abierto.

Logran rastrear por satélite a la tortuga más grande del mundo por primera vez

Por primera vez en Argentina, los investigadores han conseguido instalar transmisores satelitales en machos adultos de tortuga laúd en aguas de San Clemente del Tuyú.

Hasta ahora, el conocimiento sobre esta especie se centraba principalmente en las hembras, que pueden estudiarse durante la anidación en playas tropicales, mientras que los machos permanecían prácticamente invisibles.

La investigadora Victoria González Carman, integrante del Proyecto Tortuga Laúd, subraya que durante décadas se creyó que la presencia de estos animales en las costas argentinas era ocasional o fruto de desorientaciones provocadas por corrientes marinas.

Sin embargo, el seguimiento de cuatro ejemplares, entre ellos el de mayor tamaño registrado en la zona, ha demostrado la relevancia de estas aguas para su ciclo vital.

Este logro representa la primera fase de un ambicioso programa destinado a comprender mejor la ecología y las rutas migratorias de la especie, llenando un vacío histórico en la investigación científica.

La tortuga laúd, la tortuga más grande del mundo, revela sus rutas gracias al rastreo satelital

La tecnología empleada consiste en transmisores adheridos al caparazón de los animales. Cada vez que las tortugas emergen para respirar, los dispositivos envían datos de posicionamiento global, permitiendo seguir sus desplazamientos en tiempo real.

Estos sensores están diseñados para desprenderse de forma natural tras un máximo de ocho meses, sin causar daño a los ejemplares. Los primeros resultados han arrojado esta información importante sobre su comportamiento y áreas de alimentación:

Río de la Plata: tres machos se adentraron en el estuario antes de regresar a la costa bonaerense.

tres machos se adentraron en el estuario antes de regresar a la costa bonaerense. Cabo San Antonio: ha sido identificado como un punto esencial de alimentación.

ha sido identificado como un punto esencial de alimentación. Migración hacia el sur: un ejemplar recorrió la costa hasta la desembocadura del Río Negro.

El objetivo principal de estos desplazamientos es la búsqueda de medusas, su alimento base. Identificar estos corredores migratorios resulta fundamental para diseñar estrategias de conservación eficaces.

Un hito científico para proteger a la tortuga laúd y asegurar el futuro de la tortuga más grande del mundo

El éxito del proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre diversas instituciones, entre ellas AquaMarina, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Mundo Marino, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC-CONICET-UNMdP), el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), la Reserva Natural Rincón de Ajo y la Reserva Natural Bahía Samborombón, con el apoyo científico de Sea Turtle, Inc. y la University of Exeter.

La iniciativa se enmarca en los compromisos de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas y refuerza los planes de acción destinados a salvaguardar la biodiversidad oceánica.