Cambia la oficina por la montaña: 400 euros por vivir dos meses en los Andes

Es el sueño o deseo de muchos alejarse de la civilización, del ruido y de la contaminación de las ciudades y vivir apartado de la sociedad en el monte. Aunque parezca mentira o más propio de una película, se ha lanzado una convocatoria para vivir durante 2 meses en las montañas a gastos pagados por 400 euros, concretamente en los Alpes italianos.

La inusual convocatoria ha sido lanzada por el centro de investigación Eurac Research. Desde el lugar científico buscan doce voluntarios distintos para mudarse durante 2 meses a los Alpes italianos para estudiar los efectos en las personas de vivir a una altitud media de más de 2.000 metros. El objetivo es comparar la salud cardiovascular, la velocidad del metabolismo, los niveles de estrés y cortisol y la calidad y tiempo de sueño de las personas que se apunten a este experimento en comparación con las personas que viven habitualmente al nivel del mar.

El lugar del experimento será el Parque Nacional del Stelvio, uno de los parques naturales más antiguos de la historia de Italia, ubicado en Tirol del Sur. El refugio Nino Corsi, en el corazón del parque, será el sitio elegido en el que los doce voluntarios convivirán durante dos meses para dicho experimento. Sobre esta materia se han realizado estudios muy primitivos y solo sobre alturas extremas y no medias como en este caso. Estos estudios sugieren que puede tener muchos beneficios en el metabolismo y la presión arterial.

La convocatoria está destinada a hombres y mujeres mayores de edad, pero que no pasen de los 40, y que en la actualidad lleven un tiempo residiendo al nivel del mar. Los seleccionados tienen que tener buena forma física y deberán mantener su rutina diaria de teletrabajo o estudio, dependiendo del caso. El objetivo es no alterar las rutinas normales para que la comparación sea lo más fiel posible. En pocas horas recibieron más de 100 solicitudes de un experimento inédito en su campo.