¿Quién entrega la Copa del Mundial 2026 al ganador?

La Copa del Mundo 2026 al ganador del Mundial la entregará Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto al presidente del Estado donde se disputa la gran final, que en este caso es Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. Es habitual que el máximo mandatario del país anfitrión esté en la entrega de trofeos, como viene pasando en los últimos Mundiales. Por ejemplo, ya ocurrió de esta manera en Qatar 2022 o Rusia 2018 con Putin.

La entrega de la Copa del Mundo en este Mundial 2026 es uno de los momentos más esperados desde que echó a rodar el balón el pasado 11 de junio con aquel encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. 48 selecciones han peleado durante más de un mes por llegar hasta la gran final disputada en el MetLife de Nueva York.

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina ya tiene a su ganador. La Copa del Mundo la entregará Gianni Infantino junto a Donald Trump en una entrega de trofeos muy parecida a la ocurrida en la final del Mundial de Clubes del año pasado en este mismo estadio, el MetLife. En aquella final, el Chelsea ganó el título ante el PSG.

La imagen de Donald Trump celebrando el título del Mundial de Clubes junto a la plantilla del Chelsea, sin quitarse de la foto, se hizo viral en todo el mundo. Una imagen parecida podríamos ver este mismo domingo con el campeón del Mundial 2026.