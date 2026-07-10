¿Por qué hay un minuto de silencio en el partido de España contra Bélgica?

La insistencia ha dado sus frutos. España ha trabajado para honrar a las víctimas del incendio forestal de Los Gallardos, en Almería. Este tipo de homenajes necesitan la aprobación de la FIFA y finalmente el organismo presidido por Gianni Infantino ha cedido ante la lógica. Los jugadores se colocarán en el círculo central y guardarán un minuto de silencio.

Los precedentes no invitaban al optimismo, ya que Francia también presentó una solicitud para llevar un brazalete negro, con motivo del fallecimiento de la madre de Didier Deschamps. En ese caso, la FIFA rechazó la petición, además, aclaró que el minuto de silencio correspondía al homenaje oficial por las víctimas del terremoto de Venezuela, que tenía alcance internacional.

El incendio de Almería ha dejado al menos 12 muertos y 23 personas se encuentran desaparecidas. Se trata del incendio forestal con más muertes en España en lo que va de siglo XXI. Ante su evolución, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 2.

Los jugadores de España saltarán al terreno de juego con una mezcla de emociones, algo que destacado Álex Baena: «Me he despertado con la noticia. Mando un fuerte abrazo a todas las familias afectadas por el incendio de Almería y hoy el fútbol es algo secundario. Hoy debemos estar como un bloque y poder jugar unas semifinales, que será algo muy bonito».

Todo está listo para el pitido inicial

El partido se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00. Las alineaciones ya están confirmadas y todo está listo para el duelo de cuartos de final. La Roja buscará llegar a la segunda semifinal de su historia. Francia ya está esperando rival tras batir a Marruecos.