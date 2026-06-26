¿Por qué España se enfrenta a Uruguay en horario de madrugada en el Mundial?

La afición española tendrá que trasnochar para vivir el último partido en la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo que dirige Luis de la Fuente se mide a Uruguay a las 02:00 horas del sábado 27 de junio. Un encuentro en el que España asegurará avanzar a la ronda de dieciseisavos de final -con lo que evitaría a Argentina en este cruce- si gana o empata ante los charrúas. El Estadio Akron de la localidad mexicana de Guadalajara es el escenario que acoge la tercera y última jornada del combinado español en la fase de grupos.

A la hora de seguir el España-Uruguay, los fanáticos de la selección española se verán obligados a mantenerse despiertos durante la madrugada del sábado. El horario de la tercera jornada contrasta con lo vivido en los dos primeros encuentros de la fase de grupos. ‘La Roja’ se midió a Cabo Verde y a Arabia Saudí a las 18:00 horas de la España peninsular, en una programación horaria mucho más compatible con los aficionados locales. Para el partido ante Uruguay, en el que está en juego el primer puesto del Grupo H, el pitido inicial se retrasa 6 horas. El hecho de que se dispute en sábado ayudará a un mayor seguimiento que si se jugara entre semana.

El motivo de este cambio en el horario respecto a los dos primeros encuentros de España en el Mundial tiene una clara explicación. La Selección disputó los anteriores partidos en Atlanta, capital del estado de Georgia y ciudad cercana a la costa este del país. El desfase horario con España es de 6 horas, por lo que los encuentros de la selección española iniciaron a las 12:00 horas, de acuerdo con el horario local. Pese a que la diferencia horaria de la España peninsular es de 7 horas con respecto a Guadalajara, localidad en la que se mide a Uruguay en la madrugada del sábado, el partido iniciará a las 19:00 horas locales.

Los horarios de los cruces, también en juego

Como ya hemos comentado anteriormente, España se juega su pase como primera de grupo. El principal aliciente de lograr este objetivo está en los cruces, con la posibilidad de evitar a Argentina en un duelo de grandes favoritas en dieciseisavos de final y de contar con un cuadro más amable hasta las rondas finales. En caso de conseguir el primer puesto del grupo, España se mediría ante Austria o Argelia -la segunda clasificada del Grupo J- el jueves 2 de julio en Los Angeles.

El hecho de avanzar como primera de grupo evitaría que la afición española tuviera que volver a trasnochar para seguir a su selección. En caso de emprender ese camino del cuadro, ‘La Roja’ jugaría todos sus partidos a las 20:00 horas de la España peninsular. Una programación ideal para seguir el Mundial desde nuestro país y que evitaría horarios incompatibles con la vida familiar y laboral de muchos españoles.