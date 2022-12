El negocio redondo del falso Neymar en el Mundial

La profesión de doble de futbolista vive un momento pujante y si no que le pregunten al brasileño Eigon Oliver. Este joven, ex camarero, se ha convertido en una de las auténticas estrellas del evento por su parecido físico con Neymar. El imitador está disfrutando de la experiencia total de un futbolista de élite: fotos por todas partes, invitaciones a sitios y dinero, mucho dinero.

Porque el doble de Neymar se está haciendo de oro gracias a su parecido con el astro brasileño. Los tatuajes y los piercings se encuentran en los mismos sitios que en el original. Mientras que su forma de vestir, con las camisetas anchas, la gorra y las gafas de sol, hacen que sea imposible no confundirle la actual estrella del Paris Saint-Germain. Ha ido a los tres partidos del Mundial por la gorra y hasta los equipos de seguridad del evento le han tenido que escoltar dejándole entrar a zonas VIP creyendo que era el auténtico Neymar.

Evidentemente, Eigon Oliver está sacando una buena tajada de todo este circo que es ser el doble de Neymar. Las televisiones se lo rifan y él pide un canon de 4.000 euros por aparecer en los programas del Mundial. Según ha podido saber OKDIARIO, cadenas de Qatar y de Japón sí que han accedido a darle al imitador el dinero que pedía, mientras que otras han tenido que negociarlo.

Not going to lie, I thought it was him too… 🧐 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/c30zBsVYNP

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2022