El Mundial abre una crisis de gobierno en Corea del Sur por poner a un «incompetente» de seleccionador

El Mundial 2026 ha abierto una tremenda crisis en el Gobierno de Corea del Sur. El presidente ha emitido un comunicado en redes sociales acusando al Ministerio de Deportes de elegir al seleccionador por favoritismos y a este le llama «incompetente». El país se ha revolucionado tras lo que ellos entienden como un fracaso de su equipo de fútbol.

Corea del Sur se pegó un batacazo en el Mundial 2026 tras no pasar en un grupo donde era favorita por delante de República Checa y Sudáfrica. Perdieron en la última jornada ante el cuadro africano, quedaron terceros y en la última jornada se ha confirmado su eliminación tras varios días de espera. El seleccionador ahora ha dimitido.

Nadie esperaba en Corea del Sur eliminarse en fase de grupos. El fracaso es tremendo y ha abierto una increíble crisis institucional. Su presidente, Lee Jae Myung, ha emitido un duro comunicado donde carga contra el seleccionador, que poco después dimitía de su cargo: «No solo estoy desconcertado por este resultado inesperado, estoy completamente perplejo. Una vez más, se ha demostrado que las decisiones de personal lo son todo. Cuando se prioriza ‘los nuestros contra los otros’ por encima de la competencia, y se elige a una persona incompetente como líder, el resultado es tan claro como el día».

«La razón por la que son posibles nombramientos tan fallidos, que no distinguen entre intereses públicos y privados y priorizan el beneficio personal sobre el bien público, es que es imposible o difícil supervisar, controlar y hacer rendir cuentas a quienes tienen la autoridad para nombrar», añadió el presidente de Corea del Sur, pidiendo que se realice desde el Ministerio de Deportes una investigación «a fondo las circunstancias exactas de este incidente, analice sus causas y desarrolle medidas para evitar que se repita y garantizar la mejora».