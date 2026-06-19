México sobrevive a Corea del Sur y ya está en dieciseisavos

México ya está en los dieciseisavos de final del Mundial después de imponerse por la mínima a Corea del Sur en un encuentro tremendamente igualado, sufrido hasta el último segundo y que terminó resolviéndose gracias a un error monumental del guardameta Seung-Gyu Kim. Los hombres de Javier Aguirre sobrevivieron al empuje asiático, aprovecharon el regalo de la defensa rival y defendieron con uñas y dientes una victoria que les permite cumplir el primer objetivo.

El partido arrancó con una Corea del Sur fiel a su estilo. Los asiáticos buscaron desde el primer minuto explotar la velocidad de Son Heung-min y atacar los espacios a la espalda de la defensa mexicana. De hecho, la primera gran ocasión fue para los surcoreanos. Son ganó la espalda de los centrales y obligó a Tala Rangel a intervenir con una salida providencial.

México respondió a través de Julián Quiñones. El delantero fue una pesadilla constante para la defensa asiática. Peleó cada balón como si fuese el último y protagonizó las mejores llegadas de los de Aguirre durante la primera mitad. Primero rozó el gol con un remate de cabeza que atrapó Kim y después volvió a poner en pie al estadio Guadalajara con otra acción de peligro.

Sin embargo, con el paso de los minutos el partido fue cambiando de dueño. Corea comenzó a monopolizar la posesión y obligó a México a defender cada vez más cerca de su área. Ahí emergió la figura de Edson Álvarez. El capitán salvó un gol cantado cuando Son superó a Tala Rangel y picó el balón con enorme calidad. El mediocentro apareció sobre la línea para despejar de forma milagrosa y mantener el empate.

El descanso llegó acompañado de los abucheos de una afición mexicana que no terminaba de ver cómodo a su equipo. Corea había terminado mejor y las sensaciones no eran las mejores para los de Aguirre.

Un regalo bien aprovechado

Pero todo cambió nada más comenzar la segunda mitad. En una jugada aparentemente inofensiva, Kim cometió uno de los errores más graves del campeonato. El portero salió a despejar un balón aéreo, chocó con uno de sus compañeros y dejó la pelota completamente muerta dentro del área. Luis Romo, que estaba siendo uno de los jugadores más discutidos del encuentro, apareció para empujarla a la red y poner por delante al Tri.

El gol cambió el escenario. Corea tuvo que adelantar líneas y México encontró espacios para correr. Quiñones y Raúl Jiménez tuvieron opciones para sentenciar, pero el conjunto de Myung-bo nunca bajó los brazos. Son siguió liderando las acometidas asiáticas y en los minutos finales los surcoreanos encerraron a los mexicanos cerca de su área.

Los últimos instantes fueron un auténtico ejercicio de supervivencia. Hyun-jun tuvo el empate en sus botas en una acción increíble que Tala Rangel salvó prácticamente sobre la línea cuando ya se cantaba el gol en Guadalajara. Fue la última gran oportunidad de una Corea del Sur que terminó desesperada ante la resistencia mexicana.

Tras seis minutos de añadido y mucho sufrimiento, el pitido final desató la locura en las gradas. México ganó, convenció por momentos, resistió cuando tocó sufrir y certificó su presencia en las eliminatorias de un Mundial que empieza a ilusionar a todo un país.