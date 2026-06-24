La jornada 3 del Mundial 2026: cuándo se juegan todos los partidos, horarios unificados y dónde ver por TV en directo y en vivo online gratis
Aquí puedes consultar la fecha, horario y canal de televisión para ver todos los partidos de la jornada 3 del Mundial 2026
La fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin y vamos a conocer a todas las selecciones que se clasificarán a los dieciseisavos
Llega el momento de la verdad para muchas selecciones. Y es que la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin y vamos a conocer a todos los combinados que avanzan a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ocupando el primer puesto, el segundo y quiénes son los ocho afortunados que avanzan entre los mejores terceros. Ya hay varios países clasificados matemáticamente, pero todavía queda bastante en juego y se presentan unos días increíbles.
Además de saber qué países se clasificarán para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se irá confeccionando el cuadro con los cruces y eliminatorias que cada selección tendrá que recorrer para alcanzar la gran final del torneo que está programada para el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
Debemos recordar que, como viene produciéndose durante todo el Mundial 2026, algunos partidos se podrán ver cómodamente desde España en directo por televisión a buenas horas de la noche, pero para otros choques, como el de la selección española, habrá que trasnochar. Para otros, incluso, madrugar bastante. Además, destacamos que esta última jornada de la fase de grupos será en horario unificado para evitar que se produzca algún biscotto.
Todos los partidos de la jornada 3 del Mundial 2026
Miércoles 24 de junio
- Suiza – Canadá. 21:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver. Dazn.
- Bosnia y Herzegovina – Qatar. 21:00 horas en el Estadio de Seattle. Dazn.
Jueves 25 de junio
- Escocia – Brasil. 00:00 horas en el Estadio de Miami. Dazn y La1.
- Marruecos – Haití. 0:00 horas en el Estadio de Atlanta. Dazn.
- República Checa – México. 3:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Dazn.
- Sudáfrica – Corea del Sur. 3:00 horas en el Estadio de Monterrey. Dazn.
- Curazao – Costa de Marfil. 22:00 horas en el Estadio de Filadelfia. Dazn.
- Ecuador – Alemania. 22:00 horas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. La1 y Dazn.
Viernes 26 de junio
- Japón – Suecia. 1:00 horas en el Estadio de Dallas. Dazn.
- Túnez – Holanda. 1:00 horas en el Estadio de Kansas City. Dazn.
- Turquía – Estados Unidos. 4:00 horas en el Estadio de Los Ángeles. Dazn.
- Paraguay – Australia. 4:00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Dazn.
- Noruega – Francia. 21:00 horas en el Estadio de Boston. Dazn.
- Senegal – Irak. 21:00 horas en el Estadio de Toronto. Dazn.
Sábado 27 de junio
- Cabo Verde – Arabia Saudí. 2:00 horas en el Estadio de Houston. Dazn.
- España – Uruguay. 2:00 horas en el Estadio de Guadalajara. Dazn y La1.
- Egipto – Irán. 5:00 horas en el Estadio de Seattle. Dazn.
- Nueva Zelanda – Bélgica. 5:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver. Dazn.
- Panamá – Inglaterra. 23:00 horas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Dazn.
- Croacia – Ghana. 23:00 horas en el Estadio de Filadelfia. Dazn.
Domingo 28 de junio
- Colombia – Portugal. 1:30 horas en el Estadio de Miami. Dazn y La1.
- República del Congo – Uzbekistán. 1:30 horas en el Estadio de Atlanta. Dazn.
- Argelia – Austria. 4:00 horas en el Estadio de Kansas City. Dazn.
- Jordania – Argentina. 4:00 horas en el Estadio de Dallas. Dazn.
Resultados de la jornada 1 y 2 del Mundial 2026
Grupo A
- México 2-0 Sudáfrica
- Corea del Sur 2-1 República Checa
- República Checa 1-1 Sudáfrica
- México 1-0 Corea del Sur
Grupo B
- Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina
- Qatar 1-1 Suiza
- Canadá 6-0 Qatar
- Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina
Grupo C
- Brasil 1-1 Marruecos
- Haití 0-1 Escocia
- Escocia 0-1 Marruecos
- Brasil 3-0 Haití
Grupo D
- Estados Unidos 4-1 Paraguay
- Australia 2-0 Turquía
- Estados Unidos 2-0 Australia
- Turquía 0-1 Paraguay
Grupo E
- Alemania 7-1 Curazao
- Costa de Marfil 1-0 Ecuador
- Ecuador 0-0 Curazao
- Alemania 2-1 Costa de Marfil
Grupo F
- Holanda 2-2 Japón
- Suecia 5-1 Túnez
- Holanda 5-1 Suecia
- Túnez 0-4 Japón
Grupo G
- Bélgica 1-1 Egipto
- Irán 2-2 Nueva Zelanda
- Egipto 0-0 Irán
- Nueva Zelanda 1-3 Egipto
Grupo H
- España 0-0 Cabo Verde
- Arabia Saudí 1-1 Uruguay
- España 4-0 Arabia Saudí
- Uruguay 2-2 Cabo Verde
Grupo I
- Francia 3-1 Senegal
- Irak 1-4 Noruega
- Francia 3-0 Irak
- Noruega 3-2 Senegal
Grupo J
- Argentina 3-0 Argelia
- Austria 3-1 Jordania
- Argentina 2-0 Austria
- Jordania 1-2 Argelia
Grupo K
- Portugal 1-1 República del Congo
- Uzbekistán 1-3 Colombia
- Portugal 5-0 Uzbekistán
- Colombia 1-0 República del Congo
Grupo L
- Inglaterra 4-2 Croacia
- Ghana 1-0 Panamá
- Inglaterra 0-0 Ghana
- Panamá 0-1 Croacia
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- Mundial 2026