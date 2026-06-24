La jornada 3 del Mundial 2026: cuándo se juegan todos los partidos, horarios unificados y dónde ver por TV en directo y en vivo online gratis

Llega el momento de la verdad para muchas selecciones. Y es que la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su fin y vamos a conocer a todos los combinados que avanzan a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo ocupando el primer puesto, el segundo y quiénes son los ocho afortunados que avanzan entre los mejores terceros. Ya hay varios países clasificados matemáticamente, pero todavía queda bastante en juego y se presentan unos días increíbles.

Además de saber qué países se clasificarán para los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se irá confeccionando el cuadro con los cruces y eliminatorias que cada selección tendrá que recorrer para alcanzar la gran final del torneo que está programada para el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

Debemos recordar que, como viene produciéndose durante todo el Mundial 2026, algunos partidos se podrán ver cómodamente desde España en directo por televisión a buenas horas de la noche, pero para otros choques, como el de la selección española, habrá que trasnochar. Para otros, incluso, madrugar bastante. Además, destacamos que esta última jornada de la fase de grupos será en horario unificado para evitar que se produzca algún biscotto.

Todos los partidos de la jornada 3 del Mundial 2026

Miércoles 24 de junio

Suiza – Canadá. 21:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver. Dazn.

Bosnia y Herzegovina – Qatar. 21:00 horas en el Estadio de Seattle. Dazn.

Jueves 25 de junio

Escocia – Brasil. 00:00 horas en el Estadio de Miami. Dazn y La1.

Marruecos – Haití. 0:00 horas en el Estadio de Atlanta. Dazn.

República Checa – México. 3:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Dazn.

Sudáfrica – Corea del Sur. 3:00 horas en el Estadio de Monterrey. Dazn.

Curazao – Costa de Marfil. 22:00 horas en el Estadio de Filadelfia. Dazn.

Ecuador – Alemania. 22:00 horas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. La1 y Dazn.

Viernes 26 de junio

Japón – Suecia. 1:00 horas en el Estadio de Dallas. Dazn.

Túnez – Holanda. 1:00 horas en el Estadio de Kansas City. Dazn.

Turquía – Estados Unidos. 4:00 horas en el Estadio de Los Ángeles. Dazn.

Paraguay – Australia. 4:00 horas en el Estadio de la Bahía de San Francisco. Dazn.

Noruega – Francia. 21:00 horas en el Estadio de Boston. Dazn.

Senegal – Irak. 21:00 horas en el Estadio de Toronto. Dazn.

Sábado 27 de junio

Cabo Verde – Arabia Saudí. 2:00 horas en el Estadio de Houston. Dazn.

España – Uruguay. 2:00 horas en el Estadio de Guadalajara. Dazn y La1.

Egipto – Irán. 5:00 horas en el Estadio de Seattle. Dazn.

Nueva Zelanda – Bélgica. 5:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver. Dazn.

Panamá – Inglaterra. 23:00 horas en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Dazn.

Croacia – Ghana. 23:00 horas en el Estadio de Filadelfia. Dazn.

Domingo 28 de junio

Colombia – Portugal. 1:30 horas en el Estadio de Miami. Dazn y La1.

República del Congo – Uzbekistán. 1:30 horas en el Estadio de Atlanta. Dazn.

Argelia – Austria. 4:00 horas en el Estadio de Kansas City. Dazn.

Jordania – Argentina. 4:00 horas en el Estadio de Dallas. Dazn.

Resultados de la jornada 1 y 2 del Mundial 2026

Grupo A

México 2-0 Sudáfrica

Corea del Sur 2-1 República Checa

República Checa 1-1 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Qatar 1-1 Suiza

Canadá 6-0 Qatar

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Grupo C

Brasil 1-1 Marruecos

Haití 0-1 Escocia

Escocia 0-1 Marruecos

Brasil 3-0 Haití

Grupo D

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 2-0 Turquía

Estados Unidos 2-0 Australia

Turquía 0-1 Paraguay

Grupo E

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Ecuador 0-0 Curazao

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Grupo F

Holanda 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Holanda 5-1 Suecia

Túnez 0-4 Japón

Grupo G

Bélgica 1-1 Egipto

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Egipto 0-0 Irán

Nueva Zelanda 1-3 Egipto

Grupo H

España 0-0 Cabo Verde

Arabia Saudí 1-1 Uruguay

España 4-0 Arabia Saudí

Uruguay 2-2 Cabo Verde

Grupo I

Francia 3-1 Senegal

Irak 1-4 Noruega

Francia 3-0 Irak

Noruega 3-2 Senegal

Grupo J

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

Argentina 2-0 Austria

Jordania 1-2 Argelia

Grupo K

Portugal 1-1 República del Congo

Uzbekistán 1-3 Colombia

Portugal 5-0 Uzbekistán

Colombia 1-0 República del Congo

Grupo L