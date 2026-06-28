España vuelve al trabajo con bajas y secuelas del duelo ante Uruguay en Chattanooga

La selección española volvió al trabajo en la Baylor School tras el triunfo ante Uruguay en Guadalajara que le ha permitido sellar el pase a los dieciseisavos de final como primera de grupo. Un entrenamiento de recuperación, controlado y con la vista ya puesta en lo que viene, pero aún con secuelas del último partido.

El combinado de Luis de la Fuente trabajó sin Nico Williams, Yeremy Pino, Víctor Muñoz y Aymeric Laporte. Los tres primeros no saltaron al césped, mientras que el central del Athletic hizo trabajo interior por gestión de cargas, sin lesión aparente y con la previsión de reincorporarse con normalidad en las próximas sesiones.

Más allá de las ausencias, el foco también estuvo en lo ocurrido ante Uruguay. En el vestuario existe cierto malestar por el nivel de dureza del conjunto sudamericano, con varias acciones al límite que dejaron tocados a varios internacionales. Sin ser una queja pública ni excusa, sí se percibió que el partido se fue endureciendo con el paso de los minutos y que el arbitraje permitió un contacto excesivo en determinadas fases. España acabó el duelo con golpes y alguna molestia que ha obligado a bajar cargas en este inicio de semana.

La sensación general, no obstante, es de control del grupo. España llega líder, con el objetivo cumplido en la fase inicial y con la idea de recuperar efectivos y energía antes del siguiente compromiso, donde el margen de error ya será mínimo.

Las llaves de la ciudad

Chattanooga quiso tener un gesto simbólico con la expedición española. Tim Kelly, el alcalde de la ciudad entregó las llaves de la ciudad a la selección en un acto institucional en el que participaron Luis de la Fuente, Aitor Karanka y Antonio Limones.

El regidor destacó el impacto del combinado nacional durante su estancia en la ciudad, subrayando que España ha sido una «inspiración» para Chattanooga tanto dentro como fuera del campo. Un reconocimiento que refuerza el vínculo entre la ciudad y una selección que ya es parte del paisaje del torneo.