El día que Beckham cayó en la trampa de Simeone y Argentina desquició a Inglaterra en un Mundial

«Es solo un partido de fútbol». Ese es el mensaje que Lionel Scaloni transmite, al menos de puertas para afuera, antes de que Argentina e Inglaterra batallen por alcanzar la final del Mundial. Su diplomático discurso tal vez se deba a su corta trayectoria como jugador con Argentina, apenas siete partidos, o tal vez a lo políticamente correcto que dicta el protocolo.

La realidad es que un partido entre Argentina e Inglaterra excede el deporte. Lo futbolístico es la cara B de una rivalidad cosida por las Malvinas. Un archipiélago controlado por Inglaterra desde 1833, del que Argentina exige la soberanía y cuya situación desembocó en guerra con más de 900 muertos y victoria militar inglesa.

Es imposible no recordar aquello cada vez que Argentina e Inglaterra se juntan con un balón de por medio. Porque el fútbol argentino ha sido siempre activo en la reclamación de la soberanía y porque cada enfrentamiento entre ambas selecciones ha dejado momentos inolvidables. El gol de Dios de Maradona, el gol con la mano también de Maradona y la trampa de Simeone en la que cayó un novel Beckham.

Ocurrió en el Mundial de Francia 1998. Bien entrada la noche en Saint-Étienne, a Beckham se lo llevaron los demonios. El diablo Simeone. Argentina e Inglaterra se habían neutralizado por partida doble (2-2) en una primera parte llena de ritmo. El segundo acto prometía emociones fuertes y respondió a las expectativas de inmediato. Beckham llegaba antes a un balón dividido; Simeone entró como un elefante en una cacharrería y el inglés fue al suelo.

Una reacción visceral para un ‘Sir’

Fue entonces cuando el argentino sacó ventaja de una situación adversa. Simeone acercó al inglés, que estaba tumbado en el suelo, y antes de retirarse le dio un pequeño tirón de pelo. El Cholo caminaba hacia atrás cuando el inglés levantó la pierna y Simeone se dejó caer como si hubiera recibido un balazo. El árbitro no dudó. Amarilla para el argentino por la falta y expulsión al inglés por la agresión.

Beckham abandonó el terreno de juego con lágrimas en los ojos. La eliminatoria, de octavos de final, se la llevó Argentina en penaltis. Comenzó entonces un calvario para Beckham. Sir Alex Ferguson, su entrenador aquel entonces, trató de ejercer de parachoques. «Descansa en vacaciones y cuando vuelvas al Manchester United te sentirás bien con tus compañeros», le dijo. La realidad chocó con su mensaje cuando Beckham aterrizó en Heathrow.

Inglaterra ya clamaba contra él. Consideran su reacción como una deshonra y prensa y sociedad estallan contra su acción. «Diez leones heroicos y un niño estúpido», tituló Daily Mirror. «Un momento de locura arruina el Mundial a Inglaterra», abrió Daily Mail. El odio también va dirigido a su figura de niño mimado, sus ínfulas de modelo, su pareja Victoria Beckham de las Spice Girls, su Porsche, su mansión… Todo con 23 años. «Fueron los momentos más difíciles de mi carrera», dijo el inglés con el tiempo.

El primer partido que disputó fue contra el West Ham, cuyos aficionados le recibieron con 25.000 cartulinas rojas. Habían pasado semanas, pero nadie olvidaba. Beckham y su familia no podían salir a la calle sin ser insultados. Encontró el consuelo en Old Trafford, con su afición. «Supo rehacerse bien», dijo Simeone. «No fue su culpa, fue responsabilidad mía. Crecí muy rápido después de eso», añadió Beckham. Fue el último episodio recordado de un Argentina-Inglaterra. Este miércoles, nueva entrega de la serie.