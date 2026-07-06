Boicot a Cristiano, insultos a Joao Neves y críticas a Roberto Martínez: los incendios de Portugal en el Mundial

El Mundial vino de nalgas para Portugal. No pasó del empate ante RD Congo, ni siquiera perdió, y un terremoto sacudió al país. De mayor magnitud que el sentido en España cuando Cabo Verde amargó el debut mundialista. Exageraciones por doquier, por algo son países vecinos. Todo ha girado en torno a la figura de Cristiano Ronaldo, cuya figura es un debate de estado por su forma física y rendimiento. Y claro, la silueta del luso es tan alargada que también ha dejado a oscuras a Joao Neves y Roberto Martínez.

Al primero por supuestas declaraciones vejatorias hacia Cristiano y al técnico le cuestionaron la presencia de Ronaldo en la alineación. Vayamos caso a caso. «Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nuestra selección y por el fútbol. Creo que es uno más que aporta, es uno de nosotros, no es diferente y está para ayudar como todos», estas fueron las declaraciones de la discordia de Joao Neves. Las verbalizó tras el aciago debut contra RD Congo. Se fue descontextualizando y a Joao Neves le cayó una lluvia de insultos en redes sociales.

«Respeta a tu padre». «Una bota de Cristiano tiene más fútbol que tú». «No eres nadie». El acoso fue tal, casi medio millón de comentarios, que Joao Neves tuvo que salir al paso. «Jugó muy bien, todo el equipo hizo un excelente partido», expresó. Insuficiente para los haters, que siguieron vertiendo su odio más visceral. Y en esas aparecieron las fake news tan constantes en pleno 2026; quién lo diría. La etapa más contemporánea del mundo es la más desinformada de la historia.

La hermana de Cristiano dio me gusta a publicaciones con declaraciones de otros futbolistas contra Ronaldo, algo que no sucedió. Y Georgina se despachó con ironía. «Vienen fuertes las nuevas generaciones», en referencia a la descontextualización de las palabras de Joao Neves. La casa por el tejado. Y quien debía sacar la escoba y barrer, el entrenador Roberto Martínez, cuestionado por alinear a Cristiano de titular en los cuatro partidos de Portugal.