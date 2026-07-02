Las cuotas no ven una goleada de España a Austria aunque sí ven a Lamine marcando al menos un gol

España es una de las grandes favoritas para ganar el Mundial y, para ello, tendrá que ganar primero a Austria en dieciseisavos. La selección de Luis de la Fuente ha demostrado una gran solidez en los últimos partidos y apunta a que el partido contra los austriacos podría acabar en un resultado muy abultado. La Roja ha ido de menos a más en la Copa del Mundo y, para demostrar al resto de rivales que va muy en serio, quiere usar la primera eliminatoria, no solo para ganar, sino para golear, para dar así impulso a sus estrellas.

La única goleada que ha hecho en el Mundial fue el 4-0 contra Arabia Saudí. Un partido redondo al que España llegó con hambre de demostrar mucho después de empatar en el debut contra Cabo Verde. Reservó fuerzas venciendo por la mínima a Uruguay y apunta a una Austria que no ha demostrado buena solidez defensiva.

En todos los partidos encajó goles y nunca ha sido capaz de dejar su portería a cero. Encajó un gol de Jordania en su única victoria, luego perdió ante Argentina sin marcar y recibiendo dos goles y, por último, Argelia le endosó tres goles a pesar del empate. Seis goles en contra en tres partidos que avalan que no están en su mejor estado de forma. España, en cambio, no ha recibido un gol en este Mundial y tiene cinco goles a favor. Síntomas que dan pie a que una nueva goleada no se antoja tan sencillo.

La goleada de España, atractiva en las apuestas

Es cierto que una eliminatoria siempre hace que los equipos pisen el pie del acelerador. Se espera una Austria más replegada que no tendrá la posesión del balón y una España que asediará desde el primer minuto la portería rival. Según marcan algunas casas de apuestas, hay cuotas muy locas, como la posibilidad de que España pueda marcar dos o más goles en un lapso de 10 minutos. Se paga a 26 euros por cada euro apostado a que esto ocurra.

Que España marcó más de 3.5 goles en todo el partido se paga bien con 2,90 euros por cada euro apostado. Para los más valientes que crean que la Roja anotará más de 4.5 goles, se paga a 4,75 euros. Mirando a jugadores, muchos ojos estarán en Lamine Yamal. Aunque tan solo lleva un gol en el Mundial, la posibilidad de que, entre goles y asistencias, haga dos o más tiene una cuota de 3,60 euros. Misma apuesta en el caso de apostar porque lo haga Mikel Oyarzabal. Y los más alocados podrían apuntar a Dani Olmo y Álex Baena con 5,50 euros. Por último, uno de los resultados más atractivos para apostar es el 3-0 con una cuota de 9 euros. Muchas combinaciones apetitosas en las que todo aquel que confíe en una goleada de España a Austria podría llenarse los bolsillos.