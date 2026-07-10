Cucurella marca la diferencia

Marc Cucurella no acapara portadas como Lamine Yamal, no marca los goles de Mikel Oyarzabal ni reparte el juego de Pedri. Pero hay un detalle que explica por qué España sigue sin encajar un solo gol en este Mundial. Ese detalle lleva el pelo largo, nunca da un balón por perdido y convierte cada duelo en una batalla personal. Mientras otros brillan con el balón, él marca la diferencia cuando el rival lo tiene. Luis de la Fuente lo sabe. Y José Mourinho también.

El seleccionador encontró hace tiempo al lateral izquierdo que necesitaba. Cucurella ha acabado con cualquier debate en esa posición. Su papel va mucho más allá de subir la banda. Es el futbolista que equilibra al equipo cuando los de arriba vuelan al ataque, el primero que salta a la presión tras pérdida y el encargado de cerrar la puerta cuando España queda expuesta. Mientras otros atacan, él protege. Mientras Lamine Yamal, Álex Baena u Oyarzabal buscan desequilibrar, Cucurella sostiene el edificio desde atrás.

Ese trabajo silencioso explica gran parte del éxito de esta Selección. El lateral del Real Madrid vive probablemente el mejor momento de su carrera. En la fase de grupos secó a todos los extremos que pasaron por su banda y en los octavos de final volvió a ofrecer una exhibición defensiva frente a Portugal. Su intensidad, su lectura táctica y su capacidad para anticiparse han convertido la banda izquierda de España en un territorio prácticamente intransitable.

Su crecimiento tampoco ha pasado desapercibido para José Mourinho. El portugués considera que Cucurella reúne todas las condiciones que exige a un defensor. Agresivo, disciplinado, competitivo y comprometido. No es un lateral que viva únicamente para atacar. Es un futbolista que disfruta defendiendo, que gana duelos, que no rehúye el contacto y que entiende el juego desde el sacrificio colectivo. Precisamente ese perfil es el que Mourinho siempre ha buscado para construir equipos campeones y por eso pidió su fichaje al Real Madrid.

Además, el técnico portugués valora especialmente su polivalencia. Cucurella puede actuar como lateral en una defensa de cuatro, como carrilero o incluso cerrar como tercer central cuando el partido lo exige. Esa capacidad para adaptarse a diferentes escenarios le convierte en un recurso de enorme valor para cualquier entrenador.

La personalidad de Cucurella

Pero si hay algo que define al internacional español es su personalidad. Nunca baja los brazos y transmite energía a sus compañeros. También presiona a los árbitros. Hoy es uno de los líderes silenciosos de España y uno de los futbolistas que mejor representan el carácter competitivo que Luis de la Fuente quiere para la Selección.

Ante Bélgica volverá a tener una misión de máxima exigencia. Frenar el talento de los extremos belgas será una de las claves del partido. Y si España vuelve a dejar la portería a cero, habrá mucho de Cucurella en ese éxito. Porque hay futbolistas que aparecen en los resúmenes y otros que marcan la diferencia donde realmente se ganan los Mundiales.