¿Cómo ver la final del Mundial España – Argentina sin retardo y evitar que tu vecino te fastidie los goles?

Una de las cosas que más fastidian a los aficionados al fútbol es que estés viendo el partido y las personas que estén a tu alrededor canten un gol antes de que tú lo veas. Eso pasa a menudo e indigna mucho con razón. Para la final del Mundial 2026 que juega España ante Argentina, en OKDIARIO te explicamos unos pequeños trucos para evitar que tu vecino no te estropee los goles y no tengas retardo.

La final del Mundial 2026 se puede ver en España a través de dos cadenas de televisión. Por un lado, La 1 de Televisión Española. Por otro, en DAZN. La inmensa mayoría lo verá por TVE, toda vez que es gratis, llega a todos los lugares en España y DAZN es de pago.

Si ves el partido por la televisión tradicional, es decir, por TDT, sólo tendrás la opción de verlo en La 1 y ahí la señal llega antes. Tenga la señal que tengan las personas que estén a tu alrededor, no les llegará la emisión antes que la que tengas tú. Ahí no te podrán hacer spoiler.

El problema te puede llegar si ves el partido por algunas de las operadoras en las que se incluyen todos los canales de televisión, ya sea La 1 de TVE o DAZN si lo tienes contratado. Ahí la señal puede ir con retraso respecto a la opción anterior, aunque también varía en función del operador de internet que tengas y de la cadena que veas. Normalmente, en ese caso, DAZN va por delante de La 1, pero puede cambiar según el caso.

Por supuesto, además, es importante que desactives las notificaciones del móvil, porque pueden llegar antes, y confiar en que quienes estén a tu alrededor tampoco tengan esas notificaciones y no te hagan el spoiler y más en toda una final de Mundial.