¿Puedes coger la baja para cuidar de tu mascota? Resolvemos todas tus dudas

Coger la baja para cuidar de tu mascota es una de las dudas que genera la nueva ley de Bienestar animal. Después de años de reivindicaciones nuestro gato o perro han dejado de ser cosas y ahora ya son consideradas seres o animales sintientes. Es decir, han aumentado de estatus y con él, aunque ya lo son uno más de la familia, aumenta la responsabilidad que tenemos con ellos. Es importante conocer todos los puntos de la ley para darles lo mejor cuando están bien o cuando se encuentran mal.

Revolvemos tus dudas: podrás cogerte la baja para cuidar de tu mascota

La realidad es que ha cambiado una ley, la que hace referencia a los animales, pero la de las personas sigue siendo la misma. Con lo que, solo podemos basarnos en casos concretos que nos hacen saber si podemos o no cogernos la baja para cuidar de nuestra mascota cuando más lo necesita.

Estar pendientes de nuestros seres queridos es algo que hacemos con bastante regularidad, aunque quizás no lo suficiente. Las mascotas son seres sintientes tal y como dicta la norma, con lo que estar con ellas en un momento tan delicado como cuando vamos al veterinario es esencial y quizás requiera que dejemos atrás el trabajo.

Saber si podemos faltar o no en el trabajo nos ayudará a acompañarlos mejor. Especialmente ante una urgencia que no nos da tiempo de reacción. Si debemos salir del trabajo para ir volando al veterinario, debemos tener en cuenta que hay precedentes y que la ley puede estar de nuestra parte, aunque no la de bienestar animal, sino un precedente jurídico.

Tal y como dicen los expertos: «El 12 de noviembre de 2021 el Tribunal Superior de Cataluña declaró improcedente el despido de un trabajador que se ausentó durante un día para cuidar de su mascota que estaba en el veterinario”. Por lo que no pueden despedir a nadie para ir a cuidar a su perro o gato que no se encuentra bien.

Es más, la Ley de Protección de Animales de Cataluña dice muy claramente que la ausencia del trabajador estaba totalmente justificada ya que los animales son responsabilidad de su propietario y no pueden valerse por sí solos. A partir de ahora, quizás hablando con el jefe o los compañeros podemos organizarnos mejor sabiendo que en un caso extremo podríamos pedir la baja por este motivo.