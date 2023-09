La Ley del Bienestar Animal es mentira: olvídate de las multas, los seguros y que te quiten a tu mascota

La nueva Ley del Bienestar Animal no ha empezado con buen pie, olvídate de multas, seguros y de que te quiten la mascota, todo puede ser mentira. Del dicho al hecho hay un trecho, dice el dicho popular y en el caso de este gobierno es una realidad. Parece que han creado un marco teórico que choca con la realidad. Unas ideas que han sido plasmadas como norma, pero aún no se han podido aplicar en su totalidad, por lo que esta ley, no se ha iniciado como debería.

Olvídate de las multas, los seguros y que te quiten a tu mascota, la Ley de Bienestar Animal es mentira

El próximo 29 de septiembre debe iniciar su andadura la que será la Nueva Ley de Bienestar Animal, con puntos de lo más positivos como el hecho de dejar de considerar a nuestra mascota como un objeto y elevarla hasta lo que son, seres sintientes. Pero más allá de algunos aspectos que no dan lugar a discusión posible, hay otros aspectos que han dejado a los juristas y a los propietarios en shock.

Por lo que, la forma en la que se aplicará aún no está clara y eso significa que empezará a ser una realidad que irá a medio gas. Tal es así, que el Ministerio ha tenido que mandar una circular a los veterinarios para posponer alguno de los elementos que incluye esa ley, como el hecho de disponer de un seguro obligatorio.

Lo que es evidente es que todo propietario de un animal está dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Llevarlo al veterinario y buscar una cura para esos animales que queremos con todo nuestro corazón, pero el hecho de que se obligue a una contratación obligatoria, para todos los animales ha dado lugar a ciertas dudas.

De momento, solo los perros de razas peligrosas tendrán esta obligatoriedad. No solo por ellos mismos, sino por todo aquel que se pueda cruzar en su camino. Por lo que será necesario que se tomen una serie de medidas importantes para poder acabar de una vez por todas con las dudas a esta ley.

Tocará esperar un poco y ver como entra en vigor a medio gas para ir puliendo algunos aspectos que no están del todo claros y pueden suponer un problema. También se pospondrá el cursillo para tener un animal, que aún no está claro cómo o dónde debe hacerse.