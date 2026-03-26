Hito inaudito entre los veterinarios: lanzan el primer spray de primeros auxilios contra la oruga procesionaria

La llegada del buen tiempo trae consigo una de las mayores amenazas para los perros: la temida oruga procesionaria. Afortunadamente, existe un producto pensado para combatir los efectos de este insecto, especialmente útil para quienes pasean por zonas con pinos. No evita ir al veterinario, pero mitiga los efectos y permite ganar un poco más de tiempo, explican los expertos en salud animal. La oruga procesionaria desciende en largas hileras desde las copas de los árboles, y su contacto puede ser muy peligroso para los animales. Los pelos urticantes contienen la toxina thaumetopoeína, que provoca inflamación, dolor e incluso necrosis si se lame o toca.

Por eso, prevenir es mejor que curar, y este spray sirve como primer auxilio para reducir los efectos de la toxina antes de acudir al veterinario. Los síntomas que pueden aparecer incluyen inflamación de lengua y hocico, babeo excesivo, enrojecimiento, dolor, dificultad para tragar y vómitos. Actuar rápido es clave para evitar complicaciones graves. El spray se aplica inmediatamente tras el contacto, sin frotar, y permite al propietario mitigar los efectos iniciales mientras se traslada al animal al veterinario.

Nuevo spray contra la oruga procesionaria del pino

#orugaprocesionaria #primerauxilio #saludmascotas #consejosveterinarios ♬ sonido original – María VetiCan @mariavetican ESTO NO ES EL TRATAMIENTO! ⚠️❌️ SOLO DA TIEMPO! 🐛🐶 Os comparto esta novedad para el botiquín de vuestras mascotas, Procesiofix 👏🏻 No como recomendación porque aún no se qué tal funciona, pero para que sepáis que existe, porque es de las pocas opciones que hay para ganar tiempo en caso de que vuestra mascota entre en contacto con una oruga procesionaria mientras llegáis al veterinario 🤗 #procesiofix

«Ha salido el primer spray de primeros auxilios para casos en que tu mascota entre en contacto con la oruga procesionaria, llamado Procesiofix. No os hablo desde la experiencia, ya que es tan nuevo que no he podido probarlo ni conozco a nadie que lo haya hecho, pero es mejor que nada, porque antes no había nada eficaz. Aunque existe la inyección de corticoides, no todo el mundo la tiene ni sabe aplicarla, mientras que este spray es fácil de usar para cualquier persona.

En teoría se puede aplicar sin problema en mucosas, lo cual es ideal porque muchos contactos ocurren con la lengua; además, su composición ayuda a retirar los pelos tóxicos del hocico sin frotar, evitando empeorar la irritación. Sus ingredientes generan un pH ácido que inactiva la toxina y aporta propiedades calmantes, ganando tiempo vital hasta llegar al veterinario, que sigue siendo imprescindible. También se puede lavar la zona con agua caliente antes de aplicar el spray para potenciar la neutralización de la toxina».

Protege a tu perro frente a la procesionaria del pino, una de las mayores amenazas en primavera. Procesiofix spray ayuda a crear una barrera en las zonas más sensibles, reduciendo el riesgo de reacción tras el contacto. Se trata de un spray de primeros auxilios tópico formulado específicamente para el contacto con la procesionaria del pino en perros.

Si tu perro entra en contacto con una procesionaria, lava primero la zona afectada con abundante agua, evitando frotar, y aplica el spray para calmar la irritación antes de acudir al veterinario. El producto permite intervenir de forma inmediata tras la exposición al urticante de la oruga, ayudando a reducir los efectos de la toxina y la inflamación de la zona. Está pensado para aplicarse sobre mucosas sensibles como lengua, hocico, labios, nariz o párpados. Su fórmula combina acción surfactante, neutralización parcial de toxinas y alivio calmante de tejidos inflamados.

Además, ayuda a prevenir daños al desprender los pelos urticantes sin necesidad de frotar, neutralizar parcialmente la toxina y aliviar la zona afectada. Los síntomas que puede presentar un perro tras el contacto incluyen inflamación repentina de la lengua, babeo excesivo, lengua morada o muy roja, dolor, dificultad para tragar, vómitos o inflamación del hocico. Actuar con rapidez es fundamental para evitar complicaciones graves.

Se recomienda usar el spray inmediatamente tras el contacto, aplicándolo sobre la zona afectada sin frotar y acudiendo al veterinario lo antes posible. Está pensado para primeros auxilios y no sustituye la atención veterinaria profesional. Su composición incluye tensioactivo suave, ácidos orgánicos para ajustar el pH, aloe vera, pantenol, glicerina y zinc, todos orientados a calmar la irritación y proteger la mucosa. El formato es un spray tópico que se puede aplicar sobre boca, lengua, nariz, hocico y párpados.

«La oruga procesionaria es la fase larvaria de una mariposa nocturna que deposita sus huevos en los pinos», explica el veterinario Rubén Duque en una entrevista con Mascotario. Y añade: «El peligro reside en los miles de pelos urticantes microscópicos que recubren el cuerpo de la oruga. Contienen una toxina denominada thaumetopoeína, capaz de desencadenar una reacción inflamatoria muy intensa al contacto con mucosas o piel. No es una intoxicación por ingestión en sí, sino una reacción físico-química inmediata por contacto».