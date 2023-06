Descubren una nueva especie de lagarto que parece alienígena

En el mundo existen más de 5.600 especies de lagartos, muchas de las cuales viven en Australia. La familia de los geckos es una de las más conocidas, con hasta 1.500 subespecies diferentes. Son reptiles con hábitos nocturnos cuyo sentido más desarrollado es la vista y que tienen una gran agilidad para escalar y huir del peligro. Ahora, investigadores han descubierto una nueva especie de lagarto bautizada como Strophurus spinula, o gecko de cola de espina menor.

Así es la nueva especie de lagarto

Lo más curioso de todo es que esta nueva especie ha aparecido prácticamente por error. Los científicos llevaban varios años confundiéndola con otra cuyas características son muy similares, la Strophurus assimilis. Su cuerpo tiene un patrón moteado con distintas tonalidades de negro, gris y blanco y está cubierto de pequeña espinas, las cuales se concentran especialmente sobre los ojos y en la cola.

El porqué parece una especie alienígena tiene que ver con los ojos. Y es que, estos mantienen el mismo patrón moteado que el resto del cuerpo. Hasta la fecha, no se ha identificado ningún otro animal con esta característica. El estudio ha sido publicado en la revista ‘Records of the Western Australian Museum’.

Pero, ¿cómo lograron los investigadores identificar a la nueva especie? Detectaron una serie de variaciones entre la Strophurus spinula y la Strophurus assimilis en la cola y en la disposición de las espinas. En el laboratorio, hicieron una serie de pruebas que arrojaron el resultado definitivo: la secuencia genética no era la misma y, por lo tanto, eran dos especies diferentes.

Desde el punto de vista fisiológico, son muy similares. Ambas especies comparten el mismo mecanismo de defensa ante cualquier amenaza. Cuando detectan un peligro, secretan una sustancia química que, aunque es inofensiva, tiene un sabor y olor muy fuerte, así que les sirve para ahuyentar a los depredadores.

El siguiente paso de los científicos es conocer la densidad de población de la Strophurus spinula. Saben que esta especie de lagarto vive en zonas del sur de Australia Occidental, sobre todo en bosques áridos.

Datos curiosos

Y, por último, hemos seleccionado algunas curiosidades sobre los lagartos que es de especial interés conocer. La gran mayoría de lagartos pueden dejar caer la cola para distraer a los depredadores. Luego, la cola les vuelve a crecer, aunque lo hará más lentamente y sin huesos.

Los geckos tienen una capacidad increíble para trepar por las paredes y correr por los techos. No tienen ventosas en las patas, así que esto es posible gracias a los pequeños vellos que se adhieren con facilidad a cualquier superficie.