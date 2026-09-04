Aviso urgente de los veterinarios a los dueños de perros: llenar el bebedero de agua hasta arriba es muy peligroso y «tu perro puede morir»

El contenido en redes sociales relacionado con el mundo canino ha crecido exponencialmente en los últimos años. Gracias a la encomiable labor de los profesionales de este sector, tenemos acceso rápido y sencillo a muchos consejos relacionados con el cuidado del mejor amigo del hombre.

Víctor Mañero, creador de contenido y adiestrador, ha compartido su visión acerca de cómo educamos a nuestros perros en numerosos programas y pódcast. En sus perfiles digitales, comparte vídeos y fotografías con recomendaciones y advertencias para todos los dueños.

En uno de sus vídeos, el experto avisa sobre una práctica diaria que realizan nuestros perros y que puede ser perjudicial para su salud: el excesivo consumo de agua en momentos de agitación. Una aportación sumamente importante y que la mayoría de la sociedad desconoce.

Esta es la advertencia del adiestrador

«Llegas a casa cansado, le llenas el bebedero hasta arriba y el perro se lanza a beber agua desesperado sin que le des la mayor importancia. Sin embargo, este gesto tan cotidiano esconde un peligro mortal que muchos dueños ignoran por completo y que pone en riesgo la salud de tu mascota», afirma.

«En la educación canina y el cuidado diario, los pequeños detalles marcan la diferencia entre un perro sano y equilibrado o un problema grave de salud. Entender el comportamiento de tu peludo y aplicar una correcta prevención es clave para evitar sustos innecesarios que pueden cambiarlo todo en cuestión de minutos», añade.

Algo tan habitual como llenar el bebedero hasta su tope antes de ir a trabajar o de dar un paseo, cuando el animal llega cansado y sediento, puede poner en serios problemas su vida. «Tu perro puede morir por esto. Lo hace cada día y no le das importancia: llegas a casa del paseo y tu perro jadea, y le pones su bebedero lleno de agua para calmarlo. Traga aire y agua de golpe, ya que su estómago se infla peligrosamente. Se retuerce sobre sí mismo: torsión gástrica mortal», concluye en la descripción de su publicación.