‘The Times’ alaba a Ayuso por querer adaptar los horarios de los restaurantes a los turistas

El prestigioso diario británico The Times ha alabado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su última propuesta para atraer a más turistas a la región: pedir a los restaurantes que ajusten sus horarios para adaptarse a las costumbres de los que vienen a disfrutar de la gastronomía madrileña. La presidenta madrileña estaría negociando con el sector de la hostelería para ampliar horarios, ente las 12:00 y las 13:00 horas para los turistas que quieran almorzar y entre las 18:00 y las 19:00 horas para que los que quieran cenar. El diario británico califica esta medida de «admirable».

«El objetivo de Ayuso de satisfacer los gustos de los visitantes extranjeros que visitan España es admirable», recalca The Times debido a que en cualquier sector de servicios «las preferencias del cliente deben prevalecer en última instancia». El medio británico elogia también la gastronomía española y madrileña, invitando a aquellas personas que quieran visitar España a degustar los platos típicos españoles en compañía y mientras disfrutan de una buena conversación. «Saborear estas delicias en su plenitud requiere tiempo, compañía y conversación. Los viajeros británicos harían bien en probarlas junto con sus anfitriones», esgrime el diario.

La iniciativa planteada por la presidenta de la Comunidad de Madrid fue anunciada a principios de este mes, durante el acto de presentación de las actividades organizadas con motivo del reconocimiento de Madrid como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2024-2025, concedido por la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía (CENG). Isabel Díaz Ayuso instó a los restaurantes madrileños a ajustar sus horarios para adaptarse a las costumbres gastronómicas de los turistas, algo que The Times define como «admirable».

🔴 La presidenta @IdiazAyuso avanza conversaciones con el sector de la hostelería para ampliar horarios y adaptarlos a las costumbres del visitante internacional. 👉 En la presentación de Madrid, Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2024/25. +Info: https://t.co/P7LiNyKYNZ pic.twitter.com/O59nlrbIlk — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 1, 2024

«Del mismo modo que nos pasa a los españoles, que muchas veces, cuando salimos fuera, a poco que nos descuidamos, no comemos o no cenamos, pues al revés también. Entendemos que nos tenemos que adaptar a quienes nos visitan, a quienes nos honran con su visita, y confían en nosotros», defendió por aquel entonces la presidenta madrileña. En concreto, Ayuso sugirió que los restaurantes ajusten sus horarios para atender a los turistas que almuerzan entre las 12:00 y las 13:00 horas y a aquellos que quieran cenar entre las 18:00 y las 19:00 horas. Esta propuesta, según Isabel Díaz Ayuso, es primordial para que la Comunidad de Madrid sea un «destino atractivo y competitivo en el panorama internacional».

«Una cena temprana»

The Times alaba esta medida impulsada por el Gobierno de Ayuso en un artículo titulado «España pone a disposición de los turistas una cena temprana». «La costumbre ibérica de cenar tarde irrita a los visitantes británicos. El debate surge mientras los lugareños protestan contra los efectos del turismo de masas», señala el subtitular.

«En la edición de 1892 de su clásica guía de España, el viajero británico Richard Ford escribió que las posadas españolas servían ‘un almuerzo sustancioso’ a las 11 de la mañana o al mediodía y la cena a las seis o siete de la tarde», recuerda el diario británico. «El calendario español ha variado desde entonces. El país ahora es famoso por comer tarde, y el almuerzo se suele servir en la mayoría de las zonas de 14:00 a 17:00 horas y la cena de 20:30 a 23:00 horas, o más tarde. La mayoría de los españoles no pensarían en cenar hasta pasadas las nueve de la noche. Aunque muchos sostienen que comer más temprano es cosa de niños, otros sufren hambre a partir del mediodía. Pero son los extranjeros los que más se preocupan por las horas ‘impares’», añade la pieza.

Sin embargo, el periódico de Reino Unido recalca que en Madrid «hay ayuda disponible» para los turistas. «Isabel Díaz Ayuso, la líder conservadora de la región, ha pedido a los hosteleros que ‘seduzcan’ a los visitantes extranjeros abriendo más temprano para el almuerzo y la cena, ya que la capital y el país experimentan un auge del turismo. ‘Queremos atraer turistas siendo flexibles, abriendo nuestros establecimientos más temprano al mediodía y a la hora de cenar’, afirmó. No está claro cómo los restaurantes organizarían los turnos de los trabajadores para lidiar con las costumbres extranjeras y españolas. Las directrices ofrecidas por Ayuso, insiste su gobierno, no afectarían las costumbres locales», sostiene The Times.

La «comunista» Yolanda Díaz

El diario británico también recoge las protestas organizadas por «los grupos de izquierda» contra el turismo masificado con lemas como «Fuera turistas de nuestros pisos», fomentando de esta forma la «turismofobia». También señala a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recalcando que es «comunista». «Yolanda Díaz provocó indignación este año cuando dijo que los horarios de España no estaban en sintonía con los del resto de Europa. Añadió que ‘no es razonable’ que los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada y calificó de ‘una locura’ la diferencia de horarios con el resto de Europa. Díaz dijo que su departamento estaba planeando racionalizar las horas de trabajo», recuerda The Times.

Por último, el medio anglosajón destaca el nuevo lema adoptado por Ayuso para recibir a más visitantes en Madrid: «Bienvenido turista». «Ayuso atacó a Yolanda Díaz por su ‘puritanismo socialista’ y defendió el enfoque ‘diferente’ de España hacia la vida nocturna. Sea cual sea la historia, Ayuso no quiere que las diferencias culturales impidan el boom turístico en Madrid. Ella dijo: ‘Hemos acuñado un grito de guerra: Bienvenido turista’», zanja el artículo.