El PSOE se supera en Leganés: suplanta la propaganda electoral de un partido para robarle sus votos

Vuelta de tuerca en las prácticas del PSOE para quitar votos a otros partidos a toda costa. Los de Pedro Sánchez en Leganés (Madrid), donde tienen la Alcaldía, han distribuido folletos suplantando la identidad del partido local Unión por Leganés (ULEG), una formación municipalista e independiente creada en 2003. Actualmente, tienen cuatro concejales y podrían inclinar la balanza tras el 28M y ser decisivos en la designación del próximo alcalde.

ULEG ha trasladado a la Policía Nacional los hechos en una denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Consideran probado que el PSOE ha encargado y distribuido folletos falsos con el logo de ULEG y la cara de candidato. En esa propaganda electoral que el PSOE intenta hacer pasar por oficial de ULEG, se explica que este partido político local pactará con Vox y el PP.

«Quieren manipular y hacer una maniobra fraudulenta contra la voluntad democrática de esta ciudad», lamenta el portavoz y concejal de Unión por Leganés, Carlos Delgado, en un vídeo. «Hicieron un encargo doble a la misma empresa, para enviar uno del PSOE y otro que se hace pasar por nosotros», afea.

Esta empresa de distribución ya había trabajado con ULEG y la voz de alarma llegó a oídos del partido local. «Nos avisaron de la situación y se negaron a buzonear este folleto. El PSOE aseguró que se los llevaba para destruirlos, pero hemos comprobado que sí los han repartido en la mañana de este jueves con otra compañía y les hemos pillado», explica Delgado.

Delgado exige que el PSOE de Leganés y el PSOE a nivel nacional «asuman responsabilidades». «Esto me difama e injuria. Me atribuye un pacto para evitar la sangría de votos que sufrirán de personas que van a votar a ULEG». «No vale todo en política. Se hacen pasar por mí manipulando un folleto que sí hemos enviado hace 15 días».

De esta forma, a 72 horas de la apertura de las urnas, ULEG considera que estamos ante unas prácticas «muy preocupantes». Sostienen que son 40.000 folletos en total. «Especialmente si lo leen personas mayores. Es publicidad engañosa y los vecinos podrían no votarnos, es una maniobra clara y fraudulenta para torcer la voluntad democrática de esta ciudad», comenta. «No podemos permitir que las trampas del PSOE triunfen. Son hechos muy graves», zanja.

Ya estamos en comisaría para denunciar e identificado uno de los buzoneadores. El Psoe de Leganés va a tener que dar muchas explicaciones. Lamentable juego sucio contra ULEG. La democracia no puede ser esto que hace Llorente y su gente pic.twitter.com/NMhG4kHkGk — Carlos Delgado Pulido (@CarlosULEG) May 25, 2023

Por su parte, el PSOE expresa: «No somos los autores de esta publicidad tal y como afirma ULEG, pero sí le decimos que creemos que lo que dice se acerca mucho a la realidad. Déjennos tranquilos y céntrese en trabajar por Leganés. Aprovechamos para preguntarle: ¿Es verdad que pactaría con PP y Vox?». A lo que Delgado replica: «Si es que al final ellos mismos lo confiesan. Vergonzoso en lo que se ha convertido en Leganés un partido centenario. La Policía ya llama a vuestras puertas. Ni perder con dignidad sabéis».