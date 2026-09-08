Precio de la gasolina hoy 8 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Cuánto cuesta la gasolina hoy en Madrid y dónde repostar más barato
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Con el martes ya en marcha y muchas familias centradas en la famosa vuelta al cole 2026, toca ahora saber a cómo se paga la gasolina hoy 8 de septiembre a primera hora y saber dónde están las gasolineras más baratas de Madrid. Sabemos que desde este mes la rebaja de lo que se paga por litro es de tan sólo 5 céntimos el litro, de modo que sabiendo que el precio ha subido, y eso se nota bastante cuando se trata de llenar el depósito del todo, conviene saber dónde repostar.
Las gasolineras reportan datos con los precios al Geoportal que es la herramienta de consulta que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica. Allí es dónde podemos mirar datos y comprobar que en muchas zonas de Madrid la gasolina supera los 1,7 euros el litro, aunque todavía hay algunas más baratas que apenas superan los 1,6 euros el litro de media, por lo que conviene fijarse bien en los listados para ver direcciones y con ello que podamos repostar más barato.
Precio de la gasolina hoy 8 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
A partir de lo que indica el Geoportal, estas que te señalamos son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes a primera hora en Madrid:
Gasolina 95
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.629 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.629 €/l.
- Energy. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valdemoro. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.655 €/l.
- Petroprix. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.659 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.659 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.659 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.659 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.749 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.809 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.809 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.859 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.869 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- BP E.S. La Pocilla Galapagar. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.914 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Antigua N-II, km 26. Precio: 1.919 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.919 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.929 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.929 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.929 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l.
- T9. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.648 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Parla. Calle Nantes, 119. Precio: 1.657 €/l.
- Ballenoil. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: 1.657 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valdemoro. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.657 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.667 €/l.
- Ballenoil. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.667 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.667 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.667 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.667 €/l.
- Ballenoil. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.667 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.667 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.667 €/l.
Con estos datos ya te puedes hacer una idea de cuánto cuesta hoy la gasolina y dónde repostar en Madrid, pero si quieres buscar información en otro momento, puedes entrar en cualquier momento al Geoportal y ver resultados no sólo en forma de listado sino también en forma de mapa como este que vemos a continuación: