Con el martes ya en marcha y muchas familias centradas en la famosa vuelta al cole 2026, toca ahora saber a cómo se paga la gasolina hoy 8 de septiembre a primera hora y saber dónde están las gasolineras más baratas de Madrid. Sabemos que desde este mes la rebaja de lo que se paga por litro es de tan sólo 5 céntimos el litro, de modo que sabiendo que el precio ha subido, y eso se nota bastante cuando se trata de llenar el depósito del todo, conviene saber dónde repostar.

Las gasolineras reportan datos con los precios al Geoportal que es la herramienta de consulta que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica. Allí es dónde podemos mirar datos y comprobar que en muchas zonas de Madrid la gasolina supera los 1,7 euros el litro, aunque todavía hay algunas más baratas que apenas superan los 1,6 euros el litro de media, por lo que conviene fijarse bien en los listados para ver direcciones y con ello que podamos repostar más barato.

Precio de la gasolina hoy 8 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo que indica el Geoportal, estas que te señalamos son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes a primera hora en Madrid:

Gasolina 95

Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valdemoro. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.649 €/l .

. Valdemoro. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.655 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.655 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle El Barbero de Sevilla, 2. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.659 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.659 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.659 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.749 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.809 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.809 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.859 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n. Precio: 1.909 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Carrefour Los Valles, Calle Matadero, s/n. Precio: . BP E.S. La Pocilla Galapagar . Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.914 €/l .

. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua N-II, km 26. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua N-II, km 26. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.919 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina Calle Julio Palacios, s/n. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.929 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.929 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.929 €/l.

Diésel

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.648 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.648 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.649 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Plenergy . Parla. Calle Nantes, 119. Precio: 1.657 €/l .

. Parla. Calle Nantes, 119. Precio: . Ballenoil . Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: 1.657 €/l .

. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valdemoro. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.657 €/l .

. Valdemoro. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . Plenergy . Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: 1.659 €/l .

. Ciempozuelos. Calle del Paraíso, s/n. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.667 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.667 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.667 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.667 €/l.

Con estos datos ya te puedes hacer una idea de cuánto cuesta hoy la gasolina y dónde repostar en Madrid, pero si quieres buscar información en otro momento, puedes entrar en cualquier momento al Geoportal y ver resultados no sólo en forma de listado sino también en forma de mapa como este que vemos a continuación: