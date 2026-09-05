Precio de la gasolina hoy 5 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Dónde es más barato repostar hoy en Madrid capital y municipios cercanos
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El primer fin de semana de Septiembre está marcado por las últimas salidas o escapadas, antes de que la próxima semana se vuelva ya del todo a la rutina. Muchos han vuelto ya esta semana al trabajo, pero son los niños los que volverán ahora al colegio, de modo que si deseas disfrutar de un sábado familiar o aprovechar para hacer las últimas compras, y has de coger el coche, primero de todo es importante saber a cómo está el litro de gasolina y diésel hoy 5 de septiembre.
Dependiendo de dónde repostes la diferencia puede llegar a ser de más de 1 euro, para un depósito lleno y más si se tiene en cuenta que la rebaja que se aplica es este mes de cinco céntimos el litro. De este modo, y sabiendo que con el nuevo curso el precio de la gasolina parece que también sube, nada como ubicar las gasolineras más baratas de Madrid a partir de los datos que tiene el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica:
Precio de la gasolina hoy 5 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Según lo que han reportado las gasolineras al Geoportal a primera hora de hoy sábado, estas son las más baratas:
Gasolina 95
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.589 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.619 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.629 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.639 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.639 €/l.
- Galp. El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Energy. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Super Gasoil 2016 S.L.. Villaconejos. Camino Cooperativa de la, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.655 €/l.
- Gasóleos Torres Low Cost 24H. Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.655 €/l.
- Petroprix. Majadahonda. Calle Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.655 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.659 €/l.
- T9. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.659 €/l.
- T9. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.659 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.749 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.847 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.847 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.859 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.859 €/l.
- Merodio. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l.
- SPA360. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.870 €/l.
- Super Oil. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l.
- Shell Ricardo Tormo 365. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.879 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l.
- Shell. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Shell. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.909 €/l.
- BP E.S. La Pocilla Galapagar. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.914 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con Calle Ávila. Precio: 1.919 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.617 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.639 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.647 €/l.
- T9. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.648 €/l.
- Ballenoil. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.648 €/l.
- Ballenoil. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.649 €/l.
- Olanca. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Parla. Calle Nantes, 119. Precio: 1.657 €/l.
- Ballenoil. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: 1.657 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.659 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.665 €/l.
Con los listados que acabas de ver ya puedes hacerte una idea de dónde repostar hoy sábado si estás en Madrid o alredededores, pero si te encuentras en otra zona o deseas consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados de modo que puedes encontrar las gasolinera de tu interés a través de su mapa, como el que ves a continuación, y por el que te puedes mover hasta dar con el punto o la zona en la que estés ubicado.