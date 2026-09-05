El primer fin de semana de Septiembre está marcado por las últimas salidas o escapadas, antes de que la próxima semana se vuelva ya del todo a la rutina. Muchos han vuelto ya esta semana al trabajo, pero son los niños los que volverán ahora al colegio, de modo que si deseas disfrutar de un sábado familiar o aprovechar para hacer las últimas compras, y has de coger el coche, primero de todo es importante saber a cómo está el litro de gasolina y diésel hoy 5 de septiembre.

Dependiendo de dónde repostes la diferencia puede llegar a ser de más de 1 euro, para un depósito lleno y más si se tiene en cuenta que la rebaja que se aplica es este mes de cinco céntimos el litro. De este modo, y sabiendo que con el nuevo curso el precio de la gasolina parece que también sube, nada como ubicar las gasolineras más baratas de Madrid a partir de los datos que tiene el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica:

Precio de la gasolina hoy 5 de septiembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según lo que han reportado las gasolineras al Geoportal a primera hora de hoy sábado, estas son las más baratas:

Gasolina 95

Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.589 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.589 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Carrera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.619 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: 1.629 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Antonio Suárez, 4. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.639 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.639 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Galp . El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: 1.649 €/l .

. El Caballo. Calle Cañada del Pozo, s/n. Precio: . Energy . Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Perú, 31. Precio: . Super Gasoil 2016 S.L. . Villaconejos. Camino Cooperativa de la, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Villaconejos. Camino Cooperativa de la, 2. Precio: . Ballenoil . Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: 1.655 €/l .

. Las Rozas de Madrid. Calle Cabo Rufino Lázaro, 7. Precio: . Gasóleos Torres Low Cost 24H . Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: 1.655 €/l .

. Torres de la Alameda. Calle Madrid, 46. Precio: . Ballenoil . Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle Cereza, 4. Precio: . Ballenoil . Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: 1.655 €/l .

. Pozuelo de Alarcón. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km 2. Precio: . Petroprix . Majadahonda. Calle Barbero de Sevilla, 2. Precio: 1.655 €/l .

. Majadahonda. Calle Barbero de Sevilla, 2. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Avenida Andalucía, 7. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.659 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: 1.659 €/l .

. Humanes de Madrid. Calle Tenerife, 2. Precio: . Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.659 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.749 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.749 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.799 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.805 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.819 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.847 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.847 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.849 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.859 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.859 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Merodio . Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: 1.859 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Cerro San Pedro, 4. Precio: . Shell . Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: 1.869 €/l .

. Alcorcón. Calle Polvoranca, 158. Precio: . SPA360 . Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: 1.870 €/l .

. Madrid. Avenida de la Albufera, 89. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.879 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.879 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.899 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Shell . Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: 1.899 €/l .

. Ciempozuelos. Carretera M-414, km 42,100. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.909 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: 1.909 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,100. Precio: . BP E.S. La Pocilla Galapagar . Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.914 €/l .

. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con Calle Ávila. Precio: 1.919 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con Calle Ávila. Precio: . BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,950. Precio: 1.919 €/l.

Diésel

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.559 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.617 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: 1.619 €/l .

. Fuenlabrada. C.C. Loranca, Avenida Pablo Iglesias, s/n. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.619 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.629 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.629 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.639 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.647 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: 1.648 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso, s/n. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.648 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: 1.649 €/l .

. Getafe. Carretera Madrid-Toledo, km 12. Precio: . Olanca . Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: 1.649 €/l .

. Las Nieves. Avenida de las Nieves, 5. Precio: . Shell . Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.649 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.649 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.649 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Plenergy . Parla. Calle Nantes, 119. Precio: 1.657 €/l .

. Parla. Calle Nantes, 119. Precio: . Ballenoil . Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: 1.657 €/l .

. Parla. Avenida Cerro del Rubal, 7. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.659 €/l .

. El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: . Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.665 €/l.

Con los listados que acabas de ver ya puedes hacerte una idea de dónde repostar hoy sábado si estás en Madrid o alredededores, pero si te encuentras en otra zona o deseas consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados de modo que puedes encontrar las gasolinera de tu interés a través de su mapa, como el que ves a continuación, y por el que te puedes mover hasta dar con el punto o la zona en la que estés ubicado.